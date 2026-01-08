Mate al volante: en qué provincias está prohibido y por qué la multa es carísima

Al salir a la ruta, los conductores argentinos tienen la costumbre arraigada de tomar mate: el acompañante suele oficiar de “cebador”, prepara y pasa la ronda y, de paso, alcanza algún bizcochito. Sin embargo, esa escena tan habitual en las rutas del país puede derivar en una infracción de tránsito y acarrear multas altísimas.

El hecho de tomar mate en la ruta genera polémica desde hace bastante tiempo: la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 que rige en la Argentina establece que el conductor debe mantener el dominio efectivo del vehículo y tiene que circular con las dos manos en el volante, excepto en los momentos puntuales en los que cambia de velocidad (en los vehículos equipados con caja manual).

Al tomar mate, el conductor suele dejar una mano en el volante y utiliza la otra para sostener el mate, una conducta que infringe lo establecido por la Ley. Un dato a tener en cuenta es que, recientemente, un hombre de 68 años falleció en la Ruta 6, cerca de La Plata, luego de que su esposa le ofreciera un mate: perdió el control del vehículo y volcó, lo que desencadenó el siniestro fatal.

A partir de la lectura de la Ley Nacional de Tránsito, varias provincias avanzaron con criterios más estrictos y consideran que cebar o tomar mate mientras se conduce constituye una maniobra riesgosa. En esos casos, las sanciones económicas pueden ser elevadas y, según el valor actual de las unidades fijas en cada jurisdicción, llegar a montos que superan los $400.000.

Por otro lado, los controles ya no se limitan a una detención en la ruta. En algunos distritos, este tipo de conductas puede quedar registrada por cámaras de vigilancia y la infracción se notifica posteriormente en el domicilio del titular del vehículo. Así, el clásico mate de viaje puede transformarse en una multa sin que el conductor lo advierta en el momento.

En qué provincias de Argentina está prohibido tomar mate al volante

Hay dos provincias que ya aplican sanciones concretas por esta la práctica. En Mendoza, tomar mate mientras se conduce está tipificado como una falta grave -e incluso “gravísima” según la normativa vigente- ya que el Decreto 326/18, que complementa la Ley 9.024 de Seguridad Vial, exige mantener ambas manos en el volante en todo momento. Bajo ese criterio, cebar o beber mate implica perder el control pleno del vehículo y puede derivar en una multa de hasta 1.000 unidades fijas, lo que hoy equivale a montos que rondan entre los $400.000 y los $420.000.

En Córdoba, la legislación también sanciona al conductor que toma mate al volante, aunque lo hace dentro de la figura de “manejo inseguro”. En ese mismo grupo se incluyen conductas como fumar o realizar movimientos que distraigan la atención del tránsito. Allí, la infracción se castiga con 20 unidades fijas, que representan una multa que se ubica entre los $25.000 y los $35.000, según el valor actualizado de la UF, que en esta provincia se revisa de manera periódica.

El criterio es simple: cuando el conductor suelta el volante para sostener el mate o el termo, pierde control y tiempo de reacción. Por eso, esta práctica se encuadra como una distracción al volante, al mismo nivel que otras conductas que desvían la atención de la conducción y aumentan el riesgo de un siniestro.

El impacto de esa distracción es inmediato. A 100 km/h, un auto recorre unos 28 metros por segundo, lo que implica que en apenas tres o cuatro segundos dedicados a cebar un mate se avanza una cuadra entera sin atención plena al camino. En ese lapso, cualquier imprevisto -un frenazo, un peatón, un animal o un bache- puede resultar determinante.

Además, existen riesgos físicos concretos. El agua caliente o la yerba pueden provocar quemaduras y reacciones reflejas peligrosas, mientras que la bombilla, el mate y el termo pueden transformarse en objetos contundentes dentro del habitáculo ante una frenada brusca o un choque.