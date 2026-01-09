Los Reyes Magos recorrieron San Miguel en una jornada de celebración

Este 6 de enero, los Reyes Magos participaron de una jornada de celebración en San Miguel, que tuvo como punto central la plaza principal, donde se conmemoró la llegada del Niño Jesús junto a numerosas familias y niños del distrito.

La actividad comenzó con una visita al Hospital Larcade, donde los Reyes Magos acompañaron a los niños internados y saludaron al personal de salud, llevando un mensaje de cercanía y esperanza.

Posteriormente, el recorrido continuó por distintas colonias de verano de San Miguel. Las visitas incluyeron las sedes Vicentinos, Colibrí, Santa Brígida, Indios, Obligado y Bella Vista, donde se compartió la celebración del nacimiento de Jesús con niños y niñas de diferentes barrios del municipio.