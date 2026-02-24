Personal revive a “La Llama que Llama” con una miniserie exclusiva en Flow

El viernes 27 de febrero, el hito de la publicidad de los ´90 en la Argentina vuelve a Personal como serie disponible para ver en Flow.

A más de 25 años de su irrupción en la televisión argentina, “La Llama que Llama” regresa convertida en serie. La icónica familia creada a fines de los ‘90 vuelve este viernes 27 de febrero como microcontenido exclusivo de Personal, disponible en la plataforma Flow.

El recordado hito publicitario —que marcó una época con su humor irreverente y su mirada satírica sobre el consumo telefónico— renace en formato de miniserie de ocho episodios de entre cuatro y seis minutos. El estreno será escalonado: cuatro capítulos estarán disponibles el 27 de febrero, dos el jueves 5 de marzo y los dos finales el 12 de marzo.

La nueva producción fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, y dirigida por Francisco Colombatti, de Landia. Mantiene la esencia original, con las mismas voces y personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva, pero suma una novedad: por primera vez, las llamas interactuarán con celebridades invitadas que se irán revelando a lo largo de la historia.

La familia vuelve completa. La Llama que Llama, el padre que hace llamadas interminables y jamás paga la factura; Llamona, su esposa, a quien conoció mientras ella realizaba desnudos para documentales; Llamiro, el hijo adolescente; el Viejo, padre de Llamona; y el Bebé, que pese a su edad ya exhibe una divertida conducta bandida.

El fenómeno comenzó en 1998 como una campaña para promocionar los planes de larga distancia de Telecom Argentina. Durante tres años se emitieron 26 comerciales que trascendieron la pantalla y se instalaron en el imaginario popular. Con un humor simple pero ingenioso, cargado de referencias sociales y culturales, la familia de llamas logró algo inusual para una campaña publicitaria: convertirse en parte de la identidad cultural de una generación.

Con el paso del tiempo y pese a los avances tecnológicos y los cambios en los consumos audiovisuales, “La Llama que Llama” se mantuvo viva gracias a comunidades de fanáticos y a la circulación constante de sus recordados spots en redes sociales y sitios dedicados a la publicidad histórica.

Ahora, en 2026, el regreso apuesta a combinar nostalgia y actualización. Además de la miniserie principal, el universo de las llamas se expandirá con piezas breves que recuperan el espíritu de los comerciales originales.

Desde la compañía destacan que la iniciativa forma parte de su estrategia de entretenimiento y producción de contenidos propios. “Somos Personal”, sostienen desde la marca, que se define como un ecosistema de servicios que incluye conectividad móvil y fibra, TV y streaming, soluciones financieras digitales, tecnología para el hogar y transformación digital para empresas y gobiernos, con presencia en Argentina y Paraguay, además de operaciones en Uruguay y Chile.

Con esta apuesta, Personal busca que un clásico de la publicidad argentina encuentre una nueva generación de espectadores, sin perder el humor que lo convirtió en un símbolo. Porque, si algo demostró la llama más famosa del país, es que algunas historias pueden apagarse… pero nunca extinguirse del todo.