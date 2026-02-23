San Miguel realiza operativos de zoonosis en todos los barrios

La Municipalidad de San Miguel continúa con los operativos de zoonosis, en los que se brindan castraciones y vacunaciones gratuitas a perros y gatos. Esta semana hubo una posta en Muñiz y la semana que viene habrá otra en Santa Brígida, del lunes 23/02 al viernes 27/02, de 8 a 13:30 hs, en Miguel Cané 5351.

Para castración, los turnos se entregan el lunes para el mismo día y resto de la semana mientras que la vacunación antirrabica es sin turnos todos los días por orden de llegada.

Estas intervenciones también se hacen en el nuevo edificio de Zoonosis (Génova 1347, barrio Los Paraísos), de lunes a sábados, de 8 a 14 hs. Son por orden de llegada con turno previo (cupos limitados). Los turnos se entregan los lunes para el mismo día y resto de la semana y también se pueden solicitar de forma online con el siguiente formulario: https://forms.gle/vi2comTRP8bbKkLY7

En todos los casos es requisito tener domicilio en San Miguel y es importante llevar a los perros con collar y correa y a los gatos con transportadora o algo similar, además de tener a mano frazadas o mantas.