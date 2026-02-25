Comenzó la Copa San Miguel 2026 con una gran convocatoria en el nuevo microestadio

El torneo reúne a clubes y equipos del distrito en distintas disciplinas deportivas y se extenderá durante las próximas semanas.

La Municipalidad de San Miguel dio inicio a una nueva edición de la Copa San Miguel 2026, un torneo que convoca a clubes y equipos locales con el objetivo de fomentar la participación deportiva y fortalecer el encuentro entre instituciones del distrito.

El puntapié inicial tuvo lugar anoche en el flamante microestadio del Polideportivo Roberto Contini, ubicado en Bella Vista, donde se disputaron los primeros encuentros de handball femenino ante un importante marco de público.

La jornada comenzó a las 20:15 con la semifinal entre el Equipo Municipal y VHC, conjunto invitado para esta edición. Más tarde, a las 21:30, fue el turno del cruce entre Juventud Unida y Club Muñiz, en otro partido que mostró el nivel competitivo de los equipos locales. La gran final de handball femenino se disputará este viernes a las 21, con el enfrentamiento entre el Equipo Municipal y Juventud Unida.

La Copa San Miguel incluye competencias en handball, vóley, rugby y hockey, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario local. A lo largo del certamen participan instituciones destacadas como Regatas Bella Vista, Club Atlético San Miguel, Club Atlético y Social Bella Vista, Vicentinos, San Miguel Rugby y Hockey, Handball San Miguel y Leloir Voley, entre otras entidades representativas del distrito.

Según informaron desde el municipio, las finales se desarrollarán durante esta semana y la próxima. El cronograma prevé la definición del handball femenino el viernes 27 de febrero, el handball masculino el jueves 5 de marzo y la final de rugby el sábado 7, que marcará el cierre del torneo. La fecha correspondiente al vóley femenino será confirmada en los próximos días.

De esta manera, la ciudad vuelve a apostar al deporte como herramienta de integración y desarrollo comunitario, fortaleciendo los lazos entre clubes y promoviendo la actividad física en todas las edades.