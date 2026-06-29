Pablo Mansilla: “La gente se está muriendo de hambre”

El secretario de Gobierno respaldó el proyecto impulsado por Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Además, reclamó mayor presencia territorial del gobernador Axel Kicillof.

Pablo Mansilla, secretario de Gobierno de José C. Paz, expresó fuertes críticas por la falta de avance del proyecto de ley que impulsa el senador bonaerense Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones realizadas a un medio local, el funcionario sostuvo que la situación social requiere respuestas inmediatas y cuestionó tanto a los legisladores como al gobernador Axel Kicillof.

Consultado sobre los motivos por los cuales la iniciativa aún no prospera en la Legislatura bonaerense, Mansilla fue contundente. «Creo que los senadores no conocen la idiosincrasia de la provincia de Buenos Aires, no conocen nada. Tienen que recorrer un poco más los distritos, y el gobernador también lo tiene que hacer», afirmó.

Por otro lado, afirmó que “la gente se está muriendo de hambre”, al tiempo que aclaró que no responsabiliza exclusivamente al mandatario bonaerense por la situación. “No le echo toda la culpa al gobernador, pero sí digo que tiene que ponerse los pantalones y recorrer la provincia de Buenos Aires como lo hizo en campaña”.

En ese sentido, también hizo referencia a la relación tirante dentro del peronismo y consideró que Kicillof debería acercarse más a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. “También tiene que ir a San José 1111 a visitar a Cristina, que fue quien lo puso de ministro de Economía, de diputado y dos veces de gobernador», expresó.

Cabe destacar que las declaraciones de Mansilla se producen en medio del reclamo que impulsa Mario Ishii para que la Legislatura bonaerense avance con el tratamiento de la emergencia alimentaria y sanitaria, iniciativa que hasta el momento fue girada a comisión sin llegar al recinto para su aprobación.