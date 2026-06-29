San Miguel impulsa nuevas obras de pavimentación y mejora en espacios públicos

La Municipalidad de San Miguel continúa ejecutando un importante plan de infraestructura urbana con nuevas obras de pavimentación en los barrios Parque San Miguel y Manuelita, con el objetivo de mejorar la conectividad, la circulación y la calidad de vida de los vecinos.

Diez nuevas cuadras de pavimento en Parque San Miguel

En el barrio Parque San Miguel avanzan los trabajos de pavimentación sobre las calles Balcarce y Monteagudo, en el tramo comprendido entre Arricau y Las Delicias, una intervención que abarca un total de 10 cuadras en una zona lindera con el partido de José C. Paz.

Estas obras forman parte del plan vial que el municipio desarrolla en distintos puntos del distrito. En lo que va del año ya se concretaron decenas de intervenciones, mientras continúan ejecutándose nuevos proyectos y se preparan otras obras que comenzarán en los próximos meses.

Amplían el Paseo Blasco Ibáñez con un nuevo pavimento

En paralelo, el municipio avanza con la ampliación del Paseo Blasco Ibáñez, en el barrio Manuelita, mediante la construcción de un nuevo pavimento de intertrabado sobre la calle Blasco Ibáñez, entre Balbín y España.

La obra se desarrolla en un sector que años atrás sufría frecuentes inundaciones y que fue recuperado tras la ejecución de la obra hidráulica del arroyo Los Berros. Gracias a esa transformación, el lugar se convirtió en un espacio recreativo utilizado por vecinos de los barrios Manuelita, D on Alfonso, San Antonio y Parque San Miguel.

El nuevo pavimento se construye sobre el conducto realizado donde anteriormente existía un canal a cielo abierto y permitirá extender el paseo, brindando mejores condiciones de circulación y un entorno renovado para el disfrute de las familias.

Con estas intervenciones, la Municipalidad de San Miguel continúa fortaleciendo la infraestructura urbana del distrito, apostando tanto a mejorar la transitabilidad como a recuperar y poner en valor los espacios públicos para beneficio de toda la comunidad.