José Luis Benítez, “Tenemos que llevar el modelo Malvinas a toda la provincia de Buenos Aires”

El subsecretario de Tránsito y Bromatología habló sobre el armado político que impulsa la figura de Leonardo Nardini como posible candidato a gobernador. Destacó su experiencia de gestión, pidió internas en el peronismo y aseguró que el distrito puede convertirse en un modelo para toda la provincia.

Mientras el peronismo bonaerense comienza a mover sus piezas de cara a 2027, en distintos puntos de la provincia se multiplican los encuentros de dirigentes que promueven la candidatura del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, para suceder a Axel Kicillof. Aunque el jefe comunal todavía no confirmó públicamente esa posibilidad, referentes del espacio ya trabajan para instalar su figura en el escenario provincial.

Uno de ellos es el subsecretario de Tránsito y Bromatología de Malvinas Argentinas, José Luis Benítez, quien recibió a Aquí la Noticia en su despacho y explicó por qué considera que Nardini representa una de las mejores opciones del peronismo para disputar la Gobernación.

En las últimas semanas se lo vio participando de encuentros políticos en distintos distritos para impulsar la candidatura de Nardini. ¿Por qué considera importante que sea candidato a gobernador?

“Hay una gran posibilidad porque vemos que Leo tiene muchísima experiencia como intendente. Fue el más votado de la provincia de Buenos Aires y tiene una gestión que da que hablar. Nosotros decimos que es necesario que un intendente llegue a la Gobernación y qué mejor que él. Además, cuando fue ministro de Infraestructura atendió a dirigentes de todos los colores políticos y de todas las regiones de la provincia. Eso hace que sea un componedor para los tiempos que vienen. Utiliza mucho el sentido común, camina permanentemente los barrios y creo que es la mejor opción que tiene el peronismo para mantener la provincia de Buenos Aires”.

Benítez sostuvo que la experiencia de gestión desarrollada en Malvinas Argentinas puede replicarse a escala provincial y aseguró que ese es uno de los principales ejes del trabajo político que vienen realizando.

Consultado sobre que significa llevar el “modelo Malvinas” a toda la provincia, el funcionario explicó que ello “significa llevar la obra pública desde los barrios hacia el centro, recuperar las plazas, invertir en los espacios comunes para que las familias puedan encontrarse, seguir construyendo polideportivos donde conviven vecinos de todas las clases sociales y apostar al deporte como herramienta de inclusión. En Malvinas tenemos 110 viviendas entregadas y más de 600 en construcción con fondos municipales, porque el Gobierno nacional cortó todo el financiamiento y la Provincia tampoco tiene recursos suficientes para continuar esas obras. También estamos construyendo un teatro municipal que será inaugurado el próximo año”.

En otro tramo de la entrevista, Benítez se refirió a la situación interna del peronismo bonaerense y planteó la necesidad de resolver las diferencias mediante las PASO.

¿Cómo observa el escenario político del peronismo, con Axel Kicillof y Máximo Kirchner como principales referentes?

“Nosotros queremos jugar el partido. Queremos que haya internas, que haya PASO, porque creemos que eso es importante para revitalizar al peronismo. Más allá de las diferencias que pueda tener un dirigente con otro, el peronismo tiene un adversario mayor que es Javier Milei”.

En ese sentido, Benítez confirmó que el espacio continúa recorriendo distintos municipios para sumar respaldos a la figura del intendente malvinense. “Estamos tratando de llevar esta idea de Leo gobernador. Hablamos con compañeros de otros distritos, recorrimos el Partido de La Costa, la Quinta Sección, la Tercera, hacemos plenarios y vamos a colocar pasacalles en rutas provinciales. La idea es instalar a Leo y que él quiera ser nuestro candidato”, señaló.

Incluso, consideró que la decisión final dependerá del respaldo que encuentre dentro del propio espacio político: “Creo que si Leo ve que la mayoría de los compañeros lo pide, va a ser candidato a gobernador”, afirmó.

Por último, Benítez analizó el contexto económico y político que atraviesa la provincia de Buenos Aires. “La situación económica de la provincia es crítica porque los recursos del Estado nacional no llegan. Yo veo más factible que el peronismo pueda retener la provincia, pero también tenemos que limar asperezas para volver a ganar la Nación. Dentro del peronismo hoy hay un problema de conducción y, si eso se resuelve, vamos a estar en condiciones de volver a ser una alternativa, porque el peronismo es un movimiento muy verticalista”, concluyó.