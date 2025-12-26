Orgullo paceño: Carlos Bonfanti se consagró campeón en dos torneos internacionales de Jiu-Jitsu

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal, a cargo de Juan Pablo Mansilla, se informó con orgullo que el deportista local Carlos Bonfanti se consagró campeón en el Open Argentina 2025 de Jiu-Jitsu y en el ADCC South American Championship 2025, dos de las competencias más importantes de la disciplina a nivel regional.

Las competencias se desarrollaron en el predio olímpico del Parque Roca, donde Bonfanti demostró un alto nivel técnico y competitivo, dejando en lo más alto el nombre de José C. Paz y reafirmando el talento deportivo de la ciudad.

El destacado desempeño del atleta no finaliza aquí: en las próximas semanas, Carlos Bonfanti representará al distrito en Brasil, continuando su camino en el circuito internacional y llevando con orgullo los colores paceños.

Desde la Secretaría de Gobierno Municipal se remarcó el fuerte acompañamiento a Carlos y a todos los deportistas de la comunidad, en el marco del compromiso sostenido del Senador Provincial e Intendente Municipal en uso de licencia, Mario Alberto Ishii, quien históricamente impulsa políticas de inclusión y desarrollo a través del deporte, generando oportunidades reales para las juventudes.

Carlos Bonfanti se consolida así como un ejemplo de que el apoyo institucional, el esfuerzo y la dedicación son pilares fundamentales para transformar los sueños en logros concretos.