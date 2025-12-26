CGT-Kicillof: rechazo a la reforma laboral y apoyo al goberndor en la interna del PJ

Este 26 de Diciembre la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) recibió este viernes en su sede de la calle Azopardo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien analizó los alcances del proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo nacional y que calificaron como “regresivo, flexibilizador y precarizador”, al advertir que “amenaza derechos históricos de los trabajadores”.

Durante el encuentro, las partes abordaron lo que la central sindical definió como “el ataque que lleva adelante el Gobierno” a través de la aplicación de “un modelo económico que golpea al empleo y genera una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los argentinos”, según indicó la CGT en un comunicado.

En ese marco, los gremialistas afirmaron que “darán la pelea en todos los ámbitos necesarios para frenar la reforma laboral y proteger las conquistas alcanzadas”, y enumeraron entre esas instancias “la calle, la Cámara de Diputados, el Senado y la Justicia”, utilizando “todas las herramientas democráticas disponibles”.

Kicillof asistió a la reunión acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y por funcionarios de su gabinete, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el de Trabajo, Walter Correa; y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

Desde la CGT expresaron además su “profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional”, al señalar que estas políticas generan “pérdida de puestos de trabajo, deterioro del mercado interno y debilitamiento del entramado productivo”.

La cúpula sindical también destacó la gestión de Kicillof al frente del gobierno bonaerense y lo elogió por su rol en el escenario federal, en momentos en que algunos sectores del sindicalismo lo promueven como eventual candidato presidencial del peronismo, en medio de la interna con el kirchnerismo duro.

“Destacamos el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión”, señalaron los dirigentes, al tiempo que subrayaron “la importancia del rol de Axel Kicillof como gobernador de la provincia más grande y poblada del país” y remarcaron la necesidad de “fortalecer el trabajo conjunto con los gobernadores de todo el país”.

Del encuentro participaron la mayoría de los referentes de la CGT, aunque no estuvieron presentes dirigentes cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como Abel Furlán (UOM) y Mario Manrique (SMATA), en el marco de la interna que atraviesa al peronismo.