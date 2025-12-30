Municipios San Miguel

Se inauguró la calle Chapeaurouge, un nuevo corredor vial en San Miguel

30/12/2025
La Municipalidad de San Miguel llevó a cabo la apertura y pavimentación de la calle Chapeaurouge, en el tramo comprendido entre Paraguay y Jujuy, en la localidad de Bella Vista. La nueva arteria ya se encuentra habilitada al tránsito.

Este nuevo camino funciona como una alternativa a las calles Irusta y Gaspar Campos, y representa una mejora significativa en la conectividad del barrio Obligado, facilitando la circulación vehicular y peatonal.

Además, la obra optimiza el acceso de los servicios públicos en la zona, como ambulancias, patrulleros, recolección de residuos y tareas de limpieza, contribuyendo a una mayor seguridad y eficiencia.

Como parte del proyecto, se instalaron nuevas luminarias y se construyeron más de 2.000 metros lineales de veredas sobre las calles Chapeaurouge, Paraguay y Jujuy. De este modo, se conformó un nuevo corredor urbano que se integra con la vereda existente en la calle Flaubert.

