Operativos de salud en clubes barriales de San Miguel

La Municipalidad de San Miguel realiza operativos de salud orientados a chicos menores de 18 años que asisten a distintos clubes y escuelitas barriales, con el fin de promover el deporte en un entorno saludable.

Se trata de operativos de apto físico que incluyen vacunación de calendario y controles de peso, talla y electrocardiogramas, entre otras revisiones médicas.

Además, en los casos que se detectan cuestiones que requieran mayor atención y complejidad en el servicio, se realiza un seguimiento particular a cada chico.

Los controles comenzaron en abril y se extenderán hasta principios de junio. Se hacen de lunes a viernes en distintos barrios y, en promedio, se está atendiendo a más de 700 chicos por semana.