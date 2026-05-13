El Hospital del Niño y la Mujer “Nelly” Quiroga fortalece la atención gratuita en José C. Paz

El centro de salud municipal brinda atención las 24 horas y cuenta con múltiples especialidades, servicios de diagnóstico y vacunación para vecinos de todas las edades.

El Hospital del Niño y la Mujer “Nelly” Quiroga, ubicado en Montes de Oca 2910 entre Fray Butler y Agrelo, en José C. Paz, continúa consolidándose como uno de los principales centros de atención médica gratuita del distrito, ofreciendo guardias permanentes, consultorios especializados y una amplia variedad de prestaciones para la comunidad.

El establecimiento forma parte de la red de 10 hospitales municipales impulsada por el municipio y cuenta con atención de emergencias médicas durante las 24 horas. Entre los principales servicios de guardia se destacan Pediatría, para niños desde un mes hasta los 13 años y 11 meses, y Obstetricia.

Además, el hospital dispone de consultorios externos con turnos programados en distintas especialidades. En Ginecología la atención se brinda de lunes a viernes de 8 a 14 horas, mientras que el área de Obstetricia y Control Prenatal funciona de lunes a sábados de 8 a 16 horas.

El centro médico también ofrece estudios de PAP y Colposcopía con turno previo, Cardiología Infantil los jueves de 8 a 14 horas para pacientes desde un mes hasta los 15 años, y atención en Kinesiología y Traumatología para mayores de 16 años.

En materia de salud sexual y reproductiva, el hospital brinda anticonceptivos a demanda, incluyendo colocación y extracción de DIU/SIU e implantes subdérmicos.

Otro de los puntos destacados es el área de diagnóstico por imágenes, que cuenta con ecodoppler, ecocardiogramas infantiles, monitoreo fetal, mamografías y servicio de rayos X las 24 horas. Asimismo, se realizan múltiples ecografías, cuyos turnos se solicitan exclusivamente por WhatsApp al 11-6094-7629, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Entre las prácticas disponibles figuran ecografías abdominales, obstétricas, ginecológicas, mamarias, renales, musculoesqueléticas, transvaginales y scan fetal, entre otras.

El Hospital “Nelly” Quiroga también cuenta con un Servicio de Audiología destinado a adultos y niños mayores de 5 años, donde se realizan audiometrías tonales, logoaudiometrías y acufenometrías.

Por otra parte, el vacunatorio funciona de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 15 horas, mientras que los sábados atiende de 8:30 a 14 horas, aplicando vacunas contra Covid-19, Dengue y las correspondientes al Calendario Nacional.

Finalmente, el centro de salud dispone de un Servicio de Trabajo Social que acompaña y orienta a pacientes y familias, fortaleciendo el acceso integral a la salud pública en el distrito.