Marcha Federal Universitaria: rectores, docentes y estudiantes reclamaron fondos al gobierno

Rectores de diferentes universidades, junto a organizaciones docentes y estudiantes, marcharon contra el Gobierno en reclamo de fondos para la educación universitaria. Se trata de la cuarta Marcha Federal Universitaria con un acto en Plaza de Mayo, donde los referentes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) leyeron un documento en el que exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento.

En el texto, los representantes de la agrupación afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades «no ha superado», en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, «el 64% del que tenía en enero de 2023».

«El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho», remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 «se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias»; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades «no es solo presupuestaria», porque como ciudadanos «deben denunciar con dolor y firmeza» la «ruptura del acuerdo democrático» de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, «son factores fundamentales de la economía del país» y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda «competir en el mundo» y «generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables»: «Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo», añadieron.

«No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia», concluyeron.

Debajo del escenario también estuvieron, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como del las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También marcharon representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan «una situación límite», marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

“El Gobierno pretende desconocer la aplicación de la ley, en un momento de asfixia presupuestaria deliberada, y no hace más que prolongar la incertidumbre sobre el sostenimiento de nuestras universidades y la actualización de los salarios de quienes sostenemos la educación pública día a día«, manifestó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente UBA.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó también con el apoyo de la CGT y las dos CTA, con sus respectivas columnas para exigir la «recomposición salarial para docentes y nodocentes» y la aplicación del «presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios».Los detalles del recorte del Gobierno en Educación que asciende a $78.000 millones

El recorte a la educación dispuesto por el gobierno de Javier Milei para la educación asciende a $78.000 millones y tiene como objetivo sostener el equilibrio fiscal.

Según informe que publicó ASAP y que procesó Agencia Noticias Argentinas, las partidas reducidas afectan a todas las áreas del sector.

La Secretaría de Educación sufrió un recorte neto total de $78.711 millones, lo que representa una baja del 1,2% sobre su presupuesto vigente. El desglose por programas operativos revela quitas más profundas.

Secretaría de Educación

Plan Nacional de Alfabetización: es el rubro con la quita nominal más alta, perdiendo $35.288 millones (-5,9%).

Infraestructura y Equipamiento: registró una de las caídas porcentuales más drásticas del sector, con un recorte de $21.687 millones, lo que equivale a una reducción del 46,6% de sus fondos.

Fondo de Compensación Salarial Docente: sufrió una baja de $8.930 millones, representando una quita del 33,8%.

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: se recortaron $6.650 millones (-2,2%).

Actividades Centrales: el gasto administrativo y de conducción de la Secretaría bajó $4.768 millones (-12,3%).

Información y Evaluación de la Calidad Educativa: tuvo una merma de $735 millones (-2,2%).

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica: perdió $483 millones (-2,6%)..

Formación Docente: se redujeron fondos por $161 millones (-1,6%).

Becas a Estudiantes: el programa de Gestión y Asignación de Becas tuvo un recorte marginal de $2 millones.

Sector Universitario

El impacto directo en el sistema de educación superior se identifica en los siguientes puntos:

Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales: este programa, que suele articular acciones con el sector educativo, perdió $55 millones.

CONEAU: la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufrió un recorte de $32 millones, lo que significa una baja del 0,6% en su presupuesto de evaluación y acreditación.

Asistencia Financiera vía Tesoro: dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, se aplicó una quita masiva de $48.000 millones a la partida de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes dependientes de la Secretaría de Educación. Esto representa una caída del 47,9% en el financiamiento indirecto que llega a diversos organismos del sector. Otros rubros

Cooperación e Integración Educativa Internacional: registró una disminución de $9 millones.