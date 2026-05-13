Nardini y Marinucci entregaron 350 Pases Libres Multimodales

El intendente y el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezaron en el Polideportivo de Villa de Mayo un operativo que permitió a personas con Certificado Único de Discapacidad acceder a la credencial que garantiza el uso gratuito del transporte público.

Ciudad de Villa de Mayo, 11 de mayo de 2026 – El intendente Leo Nardini, junto al ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, entregó 350 Pases Libres Multimodales destinados a personas con discapacidad. La jornada se realizó en el Polideportivo de Villa de Mayo y permitió que vecinos de Malvinas Argentinas recibieran, de manera directa, el dispositivo que garantiza el acceso gratuito al transporte público.

Las credenciales habilitan a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), así como a personas trasplantadas o en lista de espera de trasplante con credenciales emitidas por INCUCAI/CUCAIBA amparadas en la Ley Provincial N° 14.72, a viajar en transporte terrestre y fluvial dentro de la provincia.

El intendente Nardini destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y el Ministerio de Transporte: “Esto es parte de la función fundamental del Estado Municipal y Provincial, y del trabajo articulado que llevamos adelante. Nos motiva cada día facilitar el trámite. Con esta idea de Martín de realizar operativos, hoy beneficiamos a 350 familias, porque detrás de cada persona que recibe el pase hay una familia que accede a un derecho en un espacio municipal accesible”.

Por su parte, el ministro Marinucci subrayó la magnitud del operativo: “Hoy 350 vecinos convocados, con su certificado único de discapacidad, se sientan y en pocos minutos se llevan su credencial. Además, ya hay más de 800 pases impresos listos para ser entregados. Esto refleja el compromiso del área de discapacidad del municipio, que acerca soluciones a quienes más necesitan del Estado presente. Frente a un gobierno nacional que se aleja de las personas con discapacidad, desde la Provincia y el Municipio creemos que es el momento de acompañar”.

Nardini, además, agregó: “Compartimos una sensibilidad acerca de lo que necesitamos resolver hoy: que la gente pueda viajar de manera gratuita con el pase multimodal, en un contexto donde el transporte aumentó muchísimo. No es un gasto, es una inversión del Estado provincial articulado con el municipio, para ayudar con empatía y solidaridad”.

La entrega de los Pases Libres Multimodales reafirma el compromiso de un Estado presente, cercano, que entiende la importancia de acompañar con políticas concretas a quienes más lo necesitan.