Nardini,“Terminamos el año con el mismo impulso con el que lo empezamos”.

Acompañados de decenas de vecinos, Nardini y Correa inauguraron y habilitaron dos obras en el barrio La Loma. Un encuentro que incluyó mucho más que promesas cumplidas: empanadas, emoción y esperanza renovada.

Ciudad de Ing. Adolfo Sourdeaux, 11 de diciembre de 2025 – A pocos días de finalizar el año, el intendente Leo Nardini y la secretaria general Noe Correa inauguraron una nueva obra de pavimentación e hidráulica en el barrio La Loma. Durante la recorrida, Nardini destacó: “Terminamos el año con el mismo impulso con el que lo empezamos”.

Junto a decenas de vecinos, las autoridades recorrieron las dos cuadras intervenidas, que abarcan desde la intersección de Pelagio Luna y Marañón hasta Pelagio Luna y Prado. La obra, ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, comprendió 1.350 metros cuadrados de pavimento de hormigón y la construcción de sumideros para el desagote de aguas de lluvia, mejorando la infraestructura y poniendo en valor el barrio y sus espacios públicos.

Más tarde, visitaron y habilitaron la obra recientemente finalizada en Pasaje Arrieta y Pío XII, también en Ing. Adolfo Sourdeaux. Esta intervención, de 1.630 metros cuadrados de calzada de hormigón, fue solicitada y llevada adelante por la Secretaría General y la Subsecretaría de Servicios, con mano de obra de cuadrillas municipales y materiales producidos en la hormigonera local. Allí, los vecinos recibieron a las autoridades con un agasajo de empanadas, prometidas al comenzar los trabajos. Guillermo Paz, vecino del barrio, expresó emocionado: “Nos cambia la vida, ahora se van a modernizar las casas también, estamos muy agradecidos. Promesa cumplida por promesa cumplida”.

El intendente subrayó la importancia de estas obras para los vecinos de larga trayectoria en el barrio: “Mucha gente mayor, que vive hace 60, 50 o 40 años, pensaba que nunca iba a tener accesibilidad. Nos ven trabajando, avanzando, y entienden que no somos todos iguales: hay un municipio que planifica, que avanza y que trabaja. Eso es Malvinas, es el compromiso que tenemos”.

Ambas obras, ubicadas a cinco cuadras de distancia entre sí, están destinadas a mejorar significativamente la vida cotidiana de las y los vecinos de la zona. Los trabajos permiten una mejor accesibilidad a servicios públicos, optimizan la circulación vehicular y peatonal, y contribuyen a disminuir enfermedades asociadas al polvo o al estancamiento de agua. Además, ponen en valor el espacio público para el disfrute seguro de la comunidad.

Nardini concluyó: “Los vecinos ven que las obras se inician y se culminan, que hay funcionarios comprometidos que ponen el corazón en su lugar, que es el lugar donde viven y se renuevan las esperanzas en una política seria, que trabaja y que tiene la convicción de avanzar”, y concluyó: “Así vamos a arrancar el 2026: con la misma impronta, el mismo sacrificio, la misma voluntad y las mismas ganas de llevar a Malvinas a un futuro mejor”.