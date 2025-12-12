El observatorio de Física Cósmica de San Miguel celebra sus 90 años con un gran evento

Es el viernes 12 y sábado 13, desde las 17hs en Bussolini y Los Andes, San Miguel.

A 90 años de su fundación, el Observatorio de Física Cósmica de San Miguel será el centro de un gran evento científico-cultural que tendrá astronomía, ciencia, arte y educación, para dar a conocer este emblemático lugar y despertar el interés de todos los vecinos de la región.

Fundado por los jesuitas en 1935, llegó a ser el segundo observatorio más importante de América en estudios del sol. Desde allí se brindaba información al servicio meteorológico nacional. Se construyeron cohetes, globos atmosféricos y se registraron placas del sol donadas a la NASA. Todo un hito de la ciencia argentina.

Está ubicado detrás del Colegio Máximo, donde estudió, se ordenó sacerdote y fue rector el Papa Francisco.

El evento se realizará este viernes 12 y sábado 13 de diciembre, a partir de las 17hs, en Bussolini y Los Andes, San Miguel.

Participarán personalidades como David Merlo, director del Observatorio de Córdoba; Nicolás Balbi, director del Museo del Observatorio de San Miguel; Víctor Buzo, descubridor de una nebulosa planetaria; Gabriel Bengochea, investigador del Instituto de Astronomía y Física del Espacio; y Mario Gorelli, de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, entre otros.

Algunas de las actividades destacadas serán la exposición de relojes solares y astrolabios, observación con telescopios y muestra de minerales y de material extraterrestre.

Además, habrá un domo inmersivo, lectura bajo las estrellas, charlas sobre la historia del observatorio, presentaciones del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y el Museo Mariposas del Mundo. Ambas jornadas contarán con foodtrucks y música de orquesta en vivo.