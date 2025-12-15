El municipio prepara uno de los espectáculos navideños más esperados, con más de cien artistas en escena, música, teatro y una puesta visual especialmente creada para celebrar las tres décadas del distrito, en uno de los escenarios más grandes del país.

El domingo 21 de diciembre desde las 19 horas, Malvinas Argentinas realizará su Gran Show de Navidad – Edición 30 Años, en las inmediaciones del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276). Será el cierre de la agenda navideña, con un despliegue artístico de primer nivel, con más de 100 artistas en escena sobre uno de los escenarios más grandes del país, con grandes pantallas, juegos de luces y efectos especiales. Un evento para disfrutar sentados, con estacionamiento gratuito, seguridad, puestos de hidratación, un sector para personas con discapacidad y un corredor gastronómico pensado para que las familias disfruten plenamente del encuentro.

Hasta el 23 de diciembre, el espíritu navideño se vive en cada rincón del distrito. Desde el encendido del arbolito el día 8 de diciembre, Papá Noel y sus amigos recorren plazas, centros comerciales y el Auditorio Municipal para sacarse fotos, recibir cartas y compartir momentos junto a las familias. También puede visitarse la Casa de Papá Noel en el Palacio Municipal (de viernes a domingo, además del lunes 22 y martes 23, siempre de 18:00 a 21:00 h), además de disfrutar la obra musical “El misterio de las galletas de jengibre”, que tendrá funciones los días 13, 14, 19 y 20 de diciembre en el Auditorio Municipal a las 19:30 h.

Durante el mes navideño, Malvinas Argentinas es el punto de encuentro para celebrar estas fiestas, disfrutar de actividades y vivir momentos especiales junto a nuestros seres queridos. Y este 21 de diciembre llegará el Gran Show de la Navidad, donde “Un mágico viaje a la casa de Papá Noel”, una comedia dramática que combina música, emoción y humor, será el espectáculo central. La historia se desarrollará de manera dinámica, sorprendiendo a los espectadores entre el escenario principal y las distintas puestas en escena que ocurren a su alrededor, una invitación a sumergirse por completo en el universo navideño.

Además de la participación de más de 100 artistas en escena, Papá Noel hará su aparición especial subido a su trineo, que lo llevará a volar sobre las inmediaciones del Palacio Municipal, sumando uno de los momentos más esperados de la noche. Para el cierre, se prepara también una sorpresa musical a gran escala. El año pasado, el cantante argentino Luck Ra sorprendió a las familias presentes, y este año el municipio buscará generar el mismo impacto con un artista invitado que se revelará durante el show.

Un año más, Malvinas Argentinas impulsa unas fiestas inclusivas con la campaña “Más Luces, Menos Ruido”. Durante todo el mes, las familias pueden acercarse a las inmediaciones del Palacio Municipal y vivir una experiencia sensorial sonora, pensada para comprender cómo perciben el ambiente las personas con hipersensibilidad auditiva.

Todas las actividades son libres y gratuitas. Más información sobre el recorrido de Papá Noel y sus amigos en www.malvinasargentinas.gob.ar.