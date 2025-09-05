Nardini cerró la campaña con los pies en la calle

El intendente de Malvinas Argentinas y candidato por Fuerza Patria, Leo Nardini, recorrió distintos puntos del distrito en una jornada marcada por el contacto directo con vecinos e instituciones, obras de infraestructura y educación pública.

Malvinas Argentinas, 4 de septiembre de 2025 – En el marco de las elecciones provinciales y municipales del próximo domingo y con una intensa jornada cargada de actividades, el intendente Leo Nardini, actual cabeza de lista local por Fuerza Patria, cerró su campaña electoral fiel al estilo que lo caracteriza: recorrer los barrios, dialogar con vecinos y vecinas, y fortalecer los vínculos con los distintos actores sociales que construyen día a día el distrito.

Desde temprano, Nardini participó de la Primera Cumbre Industrial Regional, organizada por el Corredor Productivo Norte. El encuentro, que tuvo lugar en el distrito por su reconocida articulación público-privada, convocó a representantes de industrias, cámaras empresariales, instituciones educativas y autoridades municipales para planificar estrategias conjuntas de desarrollo productivo. Alejandro Galiano, presidente del Corredor, expresó: “Nosotros tenemos una relación, no solo afectiva, sino de trabajo y de confianza. Son tiempos difíciles, pero seguimos apostando a esta articulación público-privada. Malvinas es un ejemplo de que se puede trabajar en conjunto”.

Nardini, a cargo de la apertura, destacó la importancia de desarrollar la industria como motor de desarrollo y remarcó su compromiso: “Es un honor que hayan elegido Malvinas para hacer esta Cumbre de ideas para potenciar el Corredor productivo de nuestra zona. Y para que eso sea realidad hay que conocernos, generar confianza y sostener una articulación entre el sector privado y público” y agregó: “Más allá de la obra pública, de la inversión en salud, educación y cultura, el gran pedido de la gente es trabajo. Y eso solo es posible si a ustedes les va bien. Esta cumbre es una oportunidad única para planificar acciones que fortalezcan nuestra región y que puedan replicarse en otros puntos”.

Al mediodía, el intendente recorrió el centro comercial de Grand Bourg, su ciudad natal, donde saludó a comerciantes y vecinos que se acercaron a compartir ideas y agradecerle por su gestión. Luego visitó el CAM (Centro de Atención Municipal), recientemente inaugurado, que ya se consolida como referencia para realizar trámites de forma digital y sencilla para los vecinos de la zona.

Más tarde, en Los Polvorines, Nardini visitó la Escuela N°33, inaugurada semanas atrás, para observar cómo se adapta la comunidad educativa al nuevo mobiliario. Fue recibido por el equipo directivo, docentes y estudiantes, quienes expresaron su entusiasmo por contar con un espacio propio. Luego recorrió el centro comercial de Los Polvorines y la zona lindera al Predio Municipal.

Ya por la tarde, en Villa de Mayo, habilitó cinco cuadras de pavimento en la calle Juan M. Gutiérrez, entre las calles Arquímedes y Renacimiento. Y finalmente, cerró la jornada en Tortuguitas, recorriendo los 300 metros de la calle Drago recientemente asfaltados.

En cada uno de los lugares los vecinos y vecinas se acercaron para compartir palabras de apoyo y agradecimiento. Así, Nardini cerró su campaña como lo hace desde el primer día: con los pies en la calle, escuchando, agradeciendo y reafirmando su compromiso con cada vecino y vecina y con la convicción de que “Malvinas va por más”.