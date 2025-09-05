Mario Ishii cerró su campaña en José C. Paz con el acompañamiento de Cristina Fernández

Con un multitudinario acto en el Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento, Mario Ishii cerró su campaña electoral en José C. Paz, acompañado por militantes, vecinos y referentes locales.

En un clima de expectativa política y con la mirada puesta en las elecciones, José C. Paz vivió su cierre de campaña encabezado por el intendente Mario Ishii. El acto, que reunió a cientos de vecinos y militantes, combinó el mensaje del mandatario, presencias locales y un gesto de apoyo nacional a través de un mensaje de Cristina Fernández.

El evento contó con la presencia de Pablo Mansilla, secretario de Gobierno, quien destacó el trabajo territorial realizado en las últimas semanas: “Qué lindo cierre de campaña que estamos haciendo. Los compañeros caminaron casa por casa, llevando nuestras propuestas y escuchando a los vecinos. Agradezco a Cristina Fernández por el mensaje que le envió a Mario Ishii”, expresó desde el escenario.

Minutos más tarde, se escuchó el audio de la expresidenta Cristina Fernández, dirigido a los paceños que se congregaron en el nuevo polideportivo:

“Hola a todos y todas, sé que están en el nuevo Polideportivo de Alto Rendimiento que inauguraron hace un mes. Me impresionó el tiempo récord en el que lo hicieron y me remitió a las épocas en las que Néstor era intendente de Río Gallegos. Siempre hemos recordado la construcción de polideportivos que la municipalidad no tenía y que se hicieron con trabajo de los empleados municipales. También inaugurábamos playones en las plazas. Les doy un abrazo muy grande, sé que están sobre el cierre de la campaña y les deseo muchas fuerzas y lo mejor”, expresó Fernández en el mensaje reproducido por los altavoces.

En relación al mensaje y a la figura de la ex presidente, el intendente y candidato a senador provincial por Fuerza Patria, Mario Ishii, sostuvo en declaraciones radiales: “Tengo mucho aprecio por Cristina. Néstor fue mi único jefe. Cuando escucho que la bastardean, duele mucho. Y Cristina está presa políticamente. Ella no es lo que dicen que es porque jamás se enteró cómo iban las obras, ella no manejaba esas cosas. Le armaron la causa”.

El acto de cierre marcó el último paso de Ishii antes de las elecciones, en las que buscará profundizar su proyecto político en el distrito desde una banca en la Legislatura bonaerense.

El cierre de campaña concluyo con la marcha peronista y una arenga para defender en las urnas lo conseguido en el distrito en todos estos años.

El Poli, un hito

El escenario elegido para el cierre no fue casual: el Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento, recientemente inaugurado, se presenta como una obra histórica que posiciona a José C. Paz como referente regional en materia de infraestructura deportiva. El complejo está diseñado para nuclear a deportistas de alto nivel, ofreciendo instalaciones modernas y la capacidad necesaria para el entrenamiento de diversas disciplinas, ampliando las oportunidades para la juventud y la comunidad deportiva paceña.