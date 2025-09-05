Menéndez recibió a Kicillof en el cierre de la Expo “Hecho en Merlo”

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recibió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante la jornada de cierre de la 7ª edición de la Expo “Hecho en Merlo”, un evento que reunió a industriales, emprendedores y escuelas técnicas del distrito.

Ambas autoridades recorrieron los stands de la exposición, que tuvo lugar del 1 al 4 de septiembre y que mostró lo mejor de la producción local, con una fuerte presencia del sector educativo y productivo. Durante el evento, se puso especial énfasis en la importancia de fortalecer la industria nacional, el trabajo local y la obra pública.

“Quiero agradecerte, Axel, porque si no fuera por vos y tu equipo, no podríamos estar haciendo todo lo que estamos haciendo en Merlo: la Ruta 40, la Ruta 1003, la Avenida Echeverry o la Universidad Nacional del Oeste. Esperamos seguir haciendo mucho más”, destacó el jefe comunal.

Por su parte, el gobernador Kicillof señaló: “Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hoy cerramos una exposición que nos llena de orgullo: la industria nacional, la de Merlo y la de la Provincia de Buenos Aires. También lo son nuestras escuelas públicas y técnicas, y los jóvenes que quieren un futuro mejor”.

Menéndez también remarcó el compromiso de los empresarios locales: “Por eso hacemos esta Expo, para visibilizar a quienes, pese a todas las dificultades, siguen invirtiendo, generando empleo y sosteniendo la producción en Merlo”.

En la misma línea, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, sostuvo: “Nuestro país se explica a partir de producir, de hacer, de poner valor agregado y conocimiento. Esa es la gran fórmula”.

La Expo “Hecho en Merlo” se consolida año tras año como un espacio clave para promover el desarrollo industrial, emprendedor y educativo del distrito, fortaleciendo el vínculo entre el Estado, la producción y la comunidad.