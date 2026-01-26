Multitudinaria apertura de la segunda edición 2026 de “Verano en tu Barrio” en José C. Paz

Con una masiva concurrencia de vecinos, dio inicio la segunda edición 2026 del programa “Verano en tu Barrio”, una propuesta recreativa y cultural impulsada por el senador provincial e intendente municipal en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii, que tiene como objetivo acercar entretenimiento, cultura y servicios gratuitos a la comunidad durante el receso vacacional.

La Plaza de los Abuelos fue el escenario elegido para el lanzamiento de esta iniciativa, que se desarrolló desde las 16 hasta pasadas las 22 horas y reunió a familias de distintos puntos del distrito en una verdadera fiesta popular, organizada por la Secretaría de Gobierno municipal.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una variada oferta gastronómica a través de food trucks y puestos de comidas, además de un paseo de emprendedores locales que ofrecieron productos a precios accesibles, fortaleciendo la economía social del distrito.

Asimismo, la Dirección General de Envión brindó cortes de pelo gratuitos, mientras que la Dirección de Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad Municipal desplegaron un operativo preventivo que permitió el normal y seguro desarrollo del evento.

El aspecto artístico estuvo a cargo de los grupos Red y Pura Kandela, acompañados por bandas soporte locales, que aportaron identidad y talento paceño a una grilla musical pensada para toda la familia. El espectáculo fue libre y gratuito, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el acceso popular a la cultura y el entretenimiento.

Este segundo encuentro da inicio a un cronograma de siete jornadas que se realizarán todos los sábados a lo largo del verano, con el objetivo de que los vecinos que permanecen en la ciudad durante las vacaciones puedan disfrutar de propuestas recreativas de calidad en sus propios barrios.

Del lanzamiento participaron el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el director del Cementerio, Roberto Denuchi; el secretario de Seguridad, Miguel Narváez; y las referentes de la Dirección de Envión, Lili Parisi y Alondra Sosa, quienes junto a sus equipos de trabajo acompañaron y garantizaron el éxito de esta iniciativa pensada para la comunidad.