Katopodis presentó la etapa II de la renovación integral de la Rambla

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, anunció la licitación para la Etapa 2 de la obra de refacción y renovación integral de la Rambla de la ciudad de Mar del Plata y brindó detalles del avance de los trabajos, actualmente en ejecución.

Del encuentro participaron representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata; la diócesis de Mar del Plata; de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata; Cámara Hotelera; Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata; Colegio de Arquitectos de la PBA distrito IX; Colegio de Arquitectos PBA; la CGT de Mar del Plata; la CTA de los Trabajadores Mar y Sierras; UOCRA seccional Mar del Plata; Defensoría del Pueblo delegación Mar del Plata e IPV delegación Mar del Plata.

También, el concejal de Mar del Plata y ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; el senador Provincial por la Quinta Sección, Jorge Paredi; el empresario Florencio Aldrey; funcionarios provinciales y concejales de Movimiento Derecho al Futuro, Frente Renovador y Unión por la Patria; y el presidente de la Asociación Civil Encuentro y Comunidad (ACENCO), Santiago Gutiérrez.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está realizando una inversión extraordinaria de $21.409 millones para intervenir 41.505 m2 de esta obra fundamental del patrimonio argentino, que se proyectó con altos estándares de calidad desde el pliego de licitación, tanto en la elección de los materiales utilizados como en la modalidad de ejecución. Se trata de la primera obra de puesta en valor integral desde su inauguración en el año 1941.

Los trabajos implican la refacción y renovación integral de la Rambla y los espacios comunes, con tareas de recuperación, restauración y recambio de pisos, muros de piedra, escaleras, rampas de accesibilidad y equipamiento urbano. Incluyen además la restauración del boulevard y recovas; la reparación de los desagües pluviales y cloacales; la renovación del sistema de iluminación y la reconstrucción de los sectores verdes, divididos en 9 sectores de obra, y organizados en dos etapas.

En su exposición, Katopodis expresó: “Vinimos a explicar la etapa 2 de la renovación integral de la Rambla y a dar cuenta de los avances a representantes y actores de la sociedad civil para que se apropien de esta obra, sean portavoces y que la comunidad y los turistas conozcan esta gran inversión que es un compromiso del Gobernador Axel Kicillof”.

Y continuó: “Es la primera renovación que se hace en 85 años desde su inauguración en 1941. Son más de 41.000 m2 en total que, en plena temporada, se están interviniendo y que no se trata solo del recambio de los solados, sino de trabajos estructurales e integrales, con altos estándares de calidad, que incluyó estudios para fabricar las baldosas iguales a las originales”.



“Tenemos la responsabilidad de invertir recursos y explicar qué proyecto tenemos cuando hacemos intervenciones como estas, que recuperan y cuidan nuestro patrimonio. Somos un gran país y merecemos que Mar del Plata vuelva a brillar”, concluyó.

La Etapa II comprende la renovación integral de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, que incluyen los espacios semicubiertos de las fachadas frente al mar y los laterales de cada uno de los edificios.

Las intervenciones incluyen, por un lado, obras estructurales que resultan fundamentales para el funcionamiento y la conservación del patrimonio, como retiro de solados, Tendido de una nueva red cloacal y de agua corriente; desobstrucción, renovación y/o recuperación de la red de desagües pluviales; y la renovación total de los cielorrasos y baños públicos.

Asimismo, las obras de restauración edilicia, que buscan recuperar los valores patrimoniales del conjunto, implican componentes técnicos, como también aspectos estéticos y formales. Esto incluye la reposición integral de los solados históricos; limpieza y/o reposición de piezas pétreas; renovación del sistema de iluminación; reparación y recuperación de las carpinterías y frentes de los locales comerciales; interiores de las recovas; revoques y pintura de los muros; y la recuperación de espacios verdes y parquización.

En tanto, los trabajos de la Etapa I se encuentran en marcha en distintas áreas. En el Casino y Hotel Provincial se realizó el desmonte y retiro de pisos, tareas de replanteo, nivelación y el reacondicionamiento de contrapisos, y se repusieron solados graniticos. Actualmente se realizan reajustes de baldosas flojas y juntas. Asimismo, se concretó el recambió de las redes pluviales obsoletas y la ejecución de cámaras, y se avanzó con la renovación de las instalaciones eléctricas. Además, se colocaron cestos de basura, bicicleteros y bancos.

En el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial se están realizando el retiro de solados, tareas de nivelación, reacondicionamiento de contrapisos y colocación de solados graníticos de reposición, así como el recambio de instalaciones pluviales obsoletas, la renovación del mobiliario urbano, además de la instalación de una rampa accesible al sector de playa.

Asimismo, en la Plazoleta Almirante Brown se realizó la puesta en valor de los pisos, el recambio de instalaciones pluviales obsoletas y el reordenamiento de instalaciones eléctricas; y se avanza con la colocación de solados y mobiliario urbano; y en el bajo Rambla se realizó la puesta en valor de los pisos; se cambió la totalidad del intertrabado de hormigón, se colocaron nuevos canteros y cordones y actualmente se realiza el recambio de tendido eléctrico, la instalación de mobiliario urbano, la renovación del sistema de desagües pluviales y tareas de limpieza.

Con la puesta en valor de la Rambla del Mar del Plata, se recuperará y preservará un patrimonio histórico nacional y de interés provincial, resignificando la identidad de la rambla y de la ciudad. Este nuevo espacio mejorado para el disfrute de las y los marplatenses fomenta la integración urbana y social, a la vez que Impulsa el turismo.

A su vez, permitirá disminuir la contaminación visual en el frente costero y optimizar la seguridad peatonal de los y las habitantes y más de 3 millones de turistas que transitan esta zona cada año.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos optó por un proyecto que propone restaurar y recuperar la impronta de la Rambla de sus orígenes, que le otorgó el arquitecto Bustillo. Actualmente, el sitio cuenta con baldosas originales (alrededor de un 30% del solado) cuya conservación se priorizó por el proyecto. Una vez rehabilitadas, sirven de referencia para la fabricación y reposición de otras nuevas.

En este sentido, la empresa contratista presentó las muestras correspondientes, que fueron realizadas por técnicos del CONICET, y permitieron al fabricante reproducir la composición material, granulometría y tonalidad cromática de las baldosas originales.