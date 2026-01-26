OMS critica a Trump por salida de EE. UU.: “Pone en peligro la seguridad mundial”

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que las razones expuestas por la administración republicana «son falsas» y pidió que revierta la medida.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuestionó la salida de Estados Unidos del organismo, que fue dispuesta por el gobierno de Donald Trump. Además, pidió que la administración republicana revierta su decisión.

En su cuenta de la red social X, Ghebreyesus destacó el vínculo entre la OMS y el país norteamericano, pese a los recientes desacuerdos: «Estados Unidos de América ha contribuido significativamente a muchos de los mayores logros de la OMS, incluida la erradicación de la viruela. La OMS siempre ha colaborado con Estados Unidos y todos sus Estados Miembros, con pleno respeto a su soberanía».

«Esperamos que Estados Unidos vuelva a participar activamente en la OMS en el futuro. Mientras tanto, la OMS mantiene su firme compromiso de colaborar con todos los países en el cumplimiento de su misión fundamental y mandato constitucional: el derecho al más alto nivel posible de salud como derecho fundamental para todas las personas», agregó en esta línea.

Los dichos de la máxima autoridad de la OMS se produjeron después de que el país norteamericano formalizara su salida, luego de las críticas contra el organismo por su desempeño en distintas «crisis sanitarias mundiales» y debido a «su falta de independencia frente a la influencia política indebida» de otros países integrantes.

La medida se sumó a la reciente decisión de Trump de retirar a su país de 66 organizaciones internacionales, una estrategia que Milei elogió como parte de la «nueva edad de oro» para las naciones soberanas.

En Europa, la noticia fue recibida con preocupación: desde Ginebra, diplomáticos de la UE ya analizan cómo cubrir el déficit financiero para