Merlo: refuerzan los controles y operativos de seguridad

26/01/2026
La Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano lleva adelante operativos de seguridad vial en diferentes puntos del distrito. En esta oportunidad se realizaron en calles Sarmiento y Almirante Brown, y en Hortiguera y Ruta 21.

Con el objetivo de optimizar la circulación y llevar seguridad a los vecinos, los agentes controlaron la documentación y las patentes de los vehículos, además, verificaron el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes.

Se solicitó:

  • Cédula verde
  • DNI
  • Registro
  • Seguro del vehículo
  • VTV

Resultados del Operativo:

  • 256 personas identificadas
  • 2 teléfono celulares
  • Dinero efectivo 14000
  • 9 autos incautados por faltas
  • 40 motos incautadas por faltas
  • 5 motos por delitos.
  • 10 grs. de cocaína
  • 78 grs de marihuana
  • 2 armas de fuego
  • 2 Municiones intactas cal. 22
  • 1 persona detenida por captura activa
  • 5 personas aprehendidas por delitos con intervención de fiscalías en turno Morón y Juzgado de Faltas Merlo.

Los operativos resultaron de un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Prevención Motorizada de la Secretaría de Delegaciones y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Forman parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, para llevar seguridad a los vecinos y vecinas de Merlo.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano. Dirección: Balbín, entre Córdoba y Rioja. Teléfono: (0220) 482-7783.

