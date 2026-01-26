San Miguel – SAE: Licitan el programa Mesa Bonaerense por más de $1.500 millones

La Municipalidad de San Miguel publicó el llamado a Licitación Pública Nº 110/25 para la prestación del Programa Mesa Bonaerense correspondiente al período febrero–abril de 2026.

Según el pliego oficial, la apertura de sobres está prevista para el 30 de enero a las 9 horas, y la contratación contempla la entrega de 100.344 módulos alimentarios destinados a establecimientos educativos públicos de gestión estatal del distrito.

El presupuesto oficial asciende a $1.511.682.360, mientras que el pliego de bases y condiciones no tiene costo. La documentación podrá consultarse a través del sitio web municipal y retirarse de manera presencial en la Dirección de Compras entre el 23 y el 27 de enero, en el horario de 9 a 13.

La recepción y apertura de sobres se realizará en la Dirección de Compras, ubicada en Belgrano 1342, segundo piso, y se aceptarán ofertas hasta el momento mismo de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el pliego.

Como parte del marco operativo, el anexo técnico incorpora los cupos máximos diarios autorizados desde febrero de 2026, fijando para el programa MESA un total de 33.448 cupos, además de las prestaciones del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que incluyen desayuno, merienda y comedor. En ese sentido, el documento oficial señala un aumento en los cupos del programa MESA. La licitación se enmarca en la continuidad de las políticas alimentarias impulsadas por la Provincia de Buenos Aires y ejecutadas a nivel local, con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación en el ámbito educativo durante el inicio del ciclo lectivo