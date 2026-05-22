Milei confirmó que apunta a llevar a cero las retenciones en un eventual segundo mandato

El presidente Javier Milei confirmó que, de ser reelegido y afrontar un segundo mandato constitucional, tiene el objetivo de llevar las retenciones a cero.

El presidente se refirió a la posibilidad de quitar los derechos de exportación (DEX) al sector agropecuario, tras haber anunciado una baja al trigo, la cebada y la soja.

Así lo indicó el jefe de Estado en su cuenta personal de X. La respuesta surge de un posteo del economista Fernando Marull, quien publicó un cuadro con el nivel de retenciones que mantuvo cada gobierno, desde Néstor Kirchner hasta la actual administración.

Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que «no tiene dudas» de que en un hipotético segundo mandato de Milei «van a ir a 0% de retenciones».

“Esa es la idea”, le respondió el Presidente.

Ayer, durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei anunció una baja de las retenciones en tres commodities del agro.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año”, mientras que para la soja regirá a partir de enero del año próximo, en base a los resultados que muestre la recaudación.

“Vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, precisó.