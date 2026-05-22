Crecen las versiones sobre la visita del papa León XIV a la Argentina: “Solo resta definir la fecha”

Las versiones de que el papa León XIV visitará la Argentina en noviembre próximo cobraron fuerza en las últimas horas luego de que el canciller, Pablo Quirno, visitara al presidente Javier Milei en la quinta presidencial de Olivos, y comentara que le dio una «buena noticia».

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la expectativa por la visita del Sumo Pontífice a la Argentina crece entre los fieles y el gobierno. “Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino”, escribió en X el canciller Quirno. Y agregó: “¡Solo resta definir la fecha, qué linda primavera!”.

Previamente, el ex embajador de Uruguay Carlos Enciso aseveró desde la Santa Sede que León XIV tiene todo listo para una gira en noviembre por Argentina, Uruguay y Perú. «Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre», contó Enciso.

Enseguida, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje de Quirno con un breve y contundente: “Se viene”.

Los esfuerzos de Quirno para la llegada del Papa León XIV a la Argentina

En febrero de este año, el canciller Pablo Quirno voló a Roma y en mano le hizo entrega al propio Papa el envío de la carta del presidente Milei. En aquella oportunidad, Quirno había dicho luego de la reunión con León XIV: “Hice entrega de una carta de invitación del presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

Con este antecedente, donde desde el gobierno nacional decían que las probabilidades de que en 2026 el Papa visitara el país eran “un 70% o más”, sumada a esta última aseveración de Quirno, fue que el propio canciller cerró su posteo diciendo: “Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y Viva la Libertad Carajo”, cerró el canciller.