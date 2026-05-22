Bianco: “Estamos frente a una crisis muy grave de la economía argentina”

El ministro de Gobierno bonaerense brindó una nueva rueda de prensa acompañado por su par de Trabajo, Walter Correa, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó hoy la habitual conferencia de prensa de los lunes en la sede del Ejecutivo provincial, acompañado por su par de Trabajo, Walter Correa, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni. En ella brindaron un panorama respecto de diversos temas de la actualidad nacional y provincial y presentaron medidas del Gobierno de la Provincia.

En primer lugar, Bianco se refirió a los datos de los recursos de la Provincia durante el primer trimestre del corriente año. En este sentido, el ministro de Gobierno informó que la Provincia contó con un 2% menos de recursos que el primer trimestre de 2025, y que la pérdida se profundiza al 15% si se compara con el año 2023. “La caída en los recursos de origen nacional fue del 8% en términos reales respecto del año pasado. Esto sucede porque hay menor actividad económica, se recauda menos a nivel nacional y llegan menos recursos a través de la coparticipación a la provincia de Buenos Aires”, explicó Bianco y agregó: “Sólo en el primer trimestre del año, la Provincia sufrió una merma de recursos de coparticipación de 250 mil millones de pesos”.

A continuación, el ministro Bianco repasó datos que reflejan la crisis económica, social y productiva en Argentina: la recaudación tributaria a nivel nacional cayó un 4% real en abril y acumuló nueve bajas consecutivas, según datos de ARCA; más de 740 mil personas dejaron de tener cobertura de salud privada en los últimos dos años; las ventas minoristas PYME cayeron 3,2% interanual en abril; el consumo masivo cayó 5,1% interanual en marzo; los créditos irrecuperables de familias se cuadruplicaron en un año y la mora no bancaria alcanza niveles récord; la producción automotriz alcanzó una caída del 10,1% con respecto a marzo. “Estamos frente a una crisis muy grave de la economía argentina. Este modelo económico no va, no mejora el empleo y no permite que la gente mejore sus condiciones materiales de vida. Por eso le volvemos a decir al presidente Javier Milei que tiene que cambiar el rumbo de la economía, porque si no la gente lo va a cambiar a él el año que viene en las elecciones”, señaló Bianco.

Por su parte, el ministro Correa habló acerca del proyecto de ley para regular el régimen laboral de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. “Ante la ausencia del Estado nacional en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hemos participado de la Reunión Plenaria del organismo y desde ahí surgieron las recomendaciones para todos los Estados del mundo respecto de cómo se debería tratar la situación de las y los trabajadores de plataformas. Tomando como base esas recomendaciones venimos trabajando en un proyecto, una iniciativa que el gobernador Axel Kicillof anunció durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo pasado”, explicó Correa. El plan integral, que involucra a los ministerios de Trabajo, Seguridad, Gobierno, Salud y Transporte, apunta a contar con una plataforma que contenga una base de datos de los trabajadores y trabajadoras para la elaboración de estrategias y políticas, así como la implementación de un botón antipánico para cuestiones de seguridad. La iniciativa también contempla que las empresas se hagan cargo de los seguros para cubrir enfermedades y accidentes de trabajo y de garantizar espacios sanitarios, con seguridad e higiene laboral. Al respecto, el ministro de Trabajo sostuvo que “en la Constitución de la Provincia tenemos el artículo 39 que salvaguarda y consagra los derechos de las y los trabajadores. Nosotros, ante la deserción y la expulsión de esa concepción del trabajo consagrada en la ley de pseudo-modernización laboral del Gobierno nacional, presentamos esta iniciativa para este sector de la economía”.

A su turno, el subsecretario de Energía se refirió al paquete de medidas en materia energética que el Gobierno nacional envió al Congreso, que incluye la eliminación del régimen de zona fría para un gran número de habitantes de la provincia de Buenos Aires. “Esta es una ley que busca, una vez más, pegarle fuerte no al Gobierno provincial sino a todos los bonaerenses, porque casi el 40% de los beneficiarios actuales de este régimen son de nuestra provincia”, indicó Ghioni y explicó: “La modificación que proponen implica menos usuarios y también menos subsidios, porque con esta modificación cambia un criterio básico: antes se subsidiaba el 50% de la factura total, y ahora sólo se subsidiaría el 50% de una parte que corresponde únicamente al precio del gas. Esto implica que quedarán excluidos de ese subsidio componentes como transporte, distribución e impuestos”.