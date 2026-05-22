Jaime Méndez, el intendente con mejor imagen del conurbano

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, se ubicó nuevamente en el primer puesto del ranking de jefes comunales del conurbano bonaerense, elaborado por la consultora CB Global Data.

Con un 61,3% de imagen positiva, Jaime Méndez volvió a consolidarse como el intendente mejor valorado del Gran Buenos Aires.

La encuesta fue realizada entre el 11 y el 15 de mayo de 2026 en los 24 municipios del GBA.

Completaron el podio Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora.

El resultado reafirma el posicionamiento de la gestión de San Miguel, sostenido en políticas de seguridad, obras de infraestructura, orden fiscal y cercanía con el vecino.