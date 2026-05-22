Leo Nardini inauguró la pavimentación de la calle Mascardi en Tierras Altas

El tramo habilitado sobre la calle Mascardi forma parte del Plan Integral de Desarrollo Urbano que se ejecuta en Tierras Altas con financiamiento íntegramente municipal. Un entramado de obras que fortalece la conectividad y la movilidad, mejora la calidad de vida de los vecinos de la ciudad y transforma los espacios públicos para la vida comunitaria.

El intendente Leo Nardini inauguró la pavimentación de tres cuadras de la calle Mascardi, entre Cuzco y Beltrán, en la ciudad de Tierras Altas. La obra se enmarca en el paquete de siete cuadras que el municipio ejecuta en el barrio Iparraguirre, con financiamiento íntegramente municipal, y que incluye además la intervención sobre Alfredo Palacios, que será finalizada próximamente.

El jefe comunal se refirió al financiamiento y destacó: “La gestión eficiente de los recursos municipales nos permite seguir recaudando e invirtiendo en obras que mejoran la vida cotidiana de los vecinos. Nos encontramos, conversamos y cada vecino me hace llegar su alegría. Es porque pueden ver que sus impuestos son bien administrados y que vuelven en obras concretas que mejoran su día a día”.

El proyecto contempla 6.200 metros cuadrados de pavimento de hormigón y la readecuación de sumideros pluviales, asegurando movilidad vehicular y peatonal y evitando anegamientos. Los trabajos son llevados adelante por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana.

La inauguración de Mascardi se suma a un conjunto de obras que están transformando el entorno urbano de Tierras Altas: la mega obra hidráulica de más de 2.100 metros de conductos sobre la avenida Seguí, el desarrollo del Corredor Tierras Altas, la habilitación del Nuevo Centro Cívico, que descentraliza trámites vecinales, y la creación de una semipeatonal en el entorno de la estación ferroviaria, además de obras de pavimentación en distintos puntos de la ciudad, potenciando el espacio público y fomentando la vida comunitaria.

Sobre la inauguración de Mascardi, Nardini expresó: “Estas tres cuadras significan mucho para los vecinos de Tierras Altas. Son parte de un compromiso que asumimos y que hoy se cumple mejorando la conectividad en el barrio”.

La continuidad de las obras en Tierras Altas reafirma el compromiso asumido y cumplido con la comunidad malvinense. Con planificación, financiamiento propio y gestión responsable, el municipio avanza en la transformación urbana y proyecta un futuro de más infraestructura y mejor calidad de vida para todos.