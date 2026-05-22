Alertan por un fuerte aumento de la demanda en hospitales públicos bonaerenses

Profesionales de la salud denunciaron que la atención en hospitales públicos de la provincia creció un 23% en el último tiempo como consecuencia de la crisis económica, el desempleo y el recorte de programas nacionales.

La crisis económica y el deterioro del acceso a la salud privada comienzan a impactar con fuerza en el sistema sanitario bonaerense. Según explciaron profesionales nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la demanda en hospitales públicos creció un 23% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, generando una fuerte sobrecarga en hospitales provinciales y municipales.

El dato vuelve a poner en agenda una preocupación que numerosos intendentes vienen manifestando desde hace meses y es que cada vez más vecinos abandonan obras sociales, prepagas o tratamientos privados y migran al sistema público ante la imposibilidad económica de sostenerlos.

“A eso se suma una situación interna cada vez más grave: un deterioro salarial inaudito, con falta de respuestas paritarias y aumento de la conflictividad en la atención”, sostuvo Pablo Maciel, titular de CICOP y de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras).

Según explicó el dirigente, el crecimiento de la demanda tiene múltiples causas: aumento del desempleo, crisis social, quiebra de obras sociales, dificultades en PAMI y recortes de programas sanitarios nacionales.

“La crisis económica, el desempleo, el cierre prácticamente del Remediar, la quiebra de obras sociales y la situación dramática del PAMI empujan a miles de personas al sistema público para resolver desde consultas hasta cirugías”, afirmó Maciel.

El ajuste en salud

Uno de los puntos más sensibles señalados por los profesionales es el debilitamiento del Plan Remediar, programa que durante más de dos décadas garantizó medicamentos esenciales a millones de personas en centros de salud de todo el país.

“El impacto es inmediato y grave: pacientes con enfermedades crónicas, autoinmunes o inflamatorias están descontinuando tratamientos porque no pueden costearlos, lo que genera complicaciones severas y, en los casos más extremos, muertes evitables”, señalaron.

A esto se suma el deterioro del sistema PAMI. Según datos citados por el sector, las transferencias nacionales al organismo registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con igual período del año pasado.

Municipios bajo presión

La presión sobre el sistema no impacta únicamente en hospitales provinciales. Muchos municipios bonaerenses vienen absorbiendo la demanda creciente con recursos propios, lo que genera preocupación financiera y operativa.

En varios distritos ya advirtieron que el presupuesto sanitario previsto para gran parte del año se consumió de manera anticipada debido al incremento de consultas, internaciones y provisión de medicamentos.

En ese contexto, el gobernador Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes bonaerenses a una reunión en Gobernación para analizar el impacto del ajuste nacional sobre el sistema de salud.