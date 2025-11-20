Milei anticipó que habrá más reformas y pidió la «participación activa» de los empresarios

El presidente Javier Milei visitó este miércoles a la sede de Corporación América, el edificio que la compañía inauguró a fines de agosto. Durante su intervención ante empresarios, el jefe de Estado destacó el resultado de las elecciones del 26 de octubre, afirmó que el Gobierno es hoy «incontestable» y pidió «la participación activa» del sector privado. Luego advirtió: «Abrochense los cinturones porque habrá muchas más reformas».

Ante los ejecutivos presentes, Milei sostuvo que el país atraviesa un momento político inédito. «Esto no había pasado antes. Ningún argentino experimentó nada similar a lo que vamos a vivir en los próximos años, y no solo en lo económico, sino también en lo político», expresó. Aseguró además que su administración mantiene «el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo», tras «haber hecho todo el trabajo sucio de ordenar cuentas públicas en los últimos dos años». Según planteó, ahora existe «la posibilidad de sanar 100 años de errores económicos».

Para el mandatario, el resultado de los comicios del 26 de octubre otorgó al oficialismo el «mandato del pueblo para profundizar la dirección del cambio» de cara a la siguiente etapa de gestión. Milei insistió también en que «por primera vez en décadas» observa a la sociedad «comprometida por arreglar los desastres que 100 años de populismo generaron en nuestro país», al tiempo que reiteró su pedido de involucramiento del empresariado «para sacar al país adelante».

En esa línea, sumó otro mensaje dirigido al sector privado: «No hay nada mejor para un trabajador que un empresario y viceversa. Por eso, espacios como este son cruciales para la Argentina de mañana. Estamos en el umbral de un cambio gigante. Pasamos unas elecciones complejas, que fueron una prueba de fuego para el programa económico, y el más reformista de la historia».

Al repasar el escenario electoral, Milei destacó la política fiscal y monetaria «contractiva» implementada antes de las legislativas. A su entender, «es algo que nunca pasó en el mundo», y subrayó que «por primera vez el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina» y «no cayó ante el soborno de la política de recibir algo durante los comicios y tener que pagar mayores costos». Lo calificó como «una señal muy importante desde el punto de vista de los argentinos».

La visita de este miércoles fue la segunda presencia de Milei en el edificio que Corporación América levantó en Vicente López. Había estado allí a fines de agosto, cuando el Gobierno enfrentaba las primeras repercusiones del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de la difusión de audios sobre supuestas coimas en el área dirigida por Diego Spagnuolo, señalamiento que alcanzó a la secretaria general de la Presidencia y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem.