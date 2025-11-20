Bianco: “El Gobierno nacional le debe $12,9 billones a la Provincia”

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, llevó a cabo una nueva conferencia de prensa junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y al presidente de AUBASA, José Arteaga.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó hoy la habitual conferencia de prensa de los lunes junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y al presidente de AUBASA, José Arteaga. Allí se refirió a las deudas que el Gobierno nacional tiene con la Provincia de Buenos Aires y afirmó: “El monto total de las deudas directas del Gobierno nacional con la Provincia es de casi 13 billones de pesos”. Por otra parte, los funcionarios señalaron las desventajas del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos anunciado por el presidente Javier Milei y repasaron distintas iniciativas de las carteras que conducen.

“La provincia de Buenos Aires está siendo discriminada financiera, económica y políticamente por el Gobierno nacional y esto afecta al pueblo bonaerense”, señaló el ministro Bianco al referirse al pedido de reunión al ministro del Interior, Diego Santilli, que todavía no tuvo respuesta. En este sentido, Bianco detalló los reclamos que el Gobierno de la Provincia quiere llevar a dicha reunión y agregó: “Ya hemos realizado distintas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia por esta situación”.

A continuación, Bianco se refirió al acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos anunciado la semana pasada y enumeró las desventajas que presenta para nuestro país. “Muchos de los compromisos que asumiría Argentina están en contra de los principios del sistema multilateral de comercio: el de nación más favorecida y el de no discriminación. Si se concretan, los términos de este acuerdo pueden generar una ola de litigios y de juicios internacionales por parte de los otros países hacia la Argentina. Este es el peor tipo de acuerdo de libre comercio que un país puede firmar, porque no es para nada recíproco. Tenemos la tarea de exponer las características de este acuerdo y oponernos férreamente a que se firme”.

A su turno, el ministro Gabriel Katopodis realizó un repaso por la agenda de la obra pública en la provincia de Buenos Aires de cara a 2026. En total, hay proyectadas 1.791 obras y proyectos en distintos rubros, entre las que Katopodis destacó el plan hídrico para el Gran La Plata, la pavimentación de la ruta del cereal, el plan de reconstrucción de Bahía Blanca y el plan maestro integral de la Cuenca del río Salado. “A pesar del ahogo y asfixia que impone el Gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires tiene planificada una agenda estratégica y potente para 2026. Cuando pedimos el presupuesto y el endeudamiento con organismos internacionales es para que en cada uno de los 135 municipios podamos seguir ejecutando obras que nos permitan dar un salto cualitativo, mejorar la calidad de vida y cerrar brechas”, señaló el ministro y agregó: “Vamos a seguir exigiendo al gobierno de Milei que cumpla con sus compromisos y no se quede con la plata de las obras que necesitan las y los bonaerenses. El principal problema de la Argentina es la desigualdad y eso se resuelve con infraestructura, no dejando a la mitad del país afuera del diálogo”.

Por su parte, el presidente de AUBASA se refirió a las obras ya ejecutadas, las que están en proceso y las que se proyectan para el año 2026. En este sentido, Arteaga destacó que de cara a la temporada de verano se encuentra finalizada la repavimentación de un tramo significativo de la Ruta Provincial 63 entre Dolores y Conesa que une la Ruta 2 con la 11. Además, antes de fin de año se estarán terminando las obras de repavimentación del tramo Hudson-La Plata. “AUBASA es un ejemplo de una empresa estatal eficiente, eficaz y sustentable que invierte con fondos propios en obras viales, en más equipamiento para asistencia vial y en nuevas tecnologías. En pocas semanas comienza la temporada de verano y contamos con rutas a nuevas, más móviles en la traza y áreas de servicios para que el turista viaje mejor y de manera más segura”, indicó Arteaga.