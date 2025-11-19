Leonardo Nardini encabezó la celebración del Día del Militante Peronista en Malvinas Argentinas

En un multitudinario acto que reunió a miles de militantes, vecinos y referentes políticos, el intendente Leonardo Nardini encabezó la celebración del Día del Militante Peronista en el distrito. Acompañado por el senador provincial Luis Vivona y por funcionarios locales, Nardini destacó el papel de la militancia en la construcción y sostenimiento del proyecto político que gobierna el municipio desde 2015.

Durante el encuentro se realizaron reconocimientos a referentes barriales y equipos territoriales que, según señaló la conducción local, “sostienen con su trabajo cotidiano el crecimiento de Malvinas Argentinas”. En su mensaje, Nardini repasó los principales hitos electorales del espacio: la llegada al gobierno en 2015, la consolidación en 2019 y el resultado obtenido en septiembre, cuando siete de cada diez malvinenses respaldaron nuevamente al oficialismo, uno de los porcentajes más altos del conurbano.

En su discurso, el intendente vinculó la conmemoración con el regreso de Juan Domingo Perón al país en 1972 y subrayó que las banderas históricas del movimiento —justicia social, educación pública, movilidad ascendente y trabajo digno— continúan orientando la gestión municipal. También resaltó el rol de la juventud y la importancia de generar oportunidades de estudio, salud y desarrollo para las familias del distrito.

Nardini concluyó con un llamado a “profundizar el compromiso colectivo” y a “seguir trabajando unidos para que Malvinas Argentinas siga creciendo”, reafirmando al peronismo como “una herramienta de inclusión y progreso para todos los vecinos”.

Por su parte, Luis Vivona sostuvo: “En Malvinas Argentinas nos volvimos a encontrar con compañeros y compañeras en una nueva celebración del Día del Militante”.

Y agregó: “Celebrar la militancia es celebrar a quienes día a día trabajan en nuestros barrios, que se preocupan por el bienestar de nuestros vecinos, y que sueñan y proyectan el crecimiento del lugar donde vivimos. De eso nos tenemos que sentir orgullosos: de militar por el lugar donde nacimos, que queremos y que sentimos, haciendo nada más y nada menos que lo que nos enseñaron Perón y Evita. Esa es la bandera que levantamos con orgullo, con amor, con sacrificio, con esfuerzo y con las convicciones claras”, concluyó.