Merlo“Ni Una Menos”, se proyectó el documental “Noble Igualdad”

El documental dirigido por Carolina Gracey cuenta en primera persona el proceso para la sanción de la ley 24.012, conocida como Ley de cupo Femenino.

En el marco de “Ni Una Menos”, se proyectó el documental “Noble Igualdad” dirigido por Carolina Gracey, que luego dio lugar a un intercambio de reflexiones sobre la historia de la Ley de Cupo Femenino en nuestro país.

La jornada contó la presencia de la presidenta del HCD, Karina Menéndez, concejales, concejalas y las protagonistas e impulsoras de la sanción de dicha ley: Marcela Durrieu, Juliana Marino, Virginia Franganillo y Norma Allegrone, quienes compartieron su vivencias en ese largo camino de lucha que tuvo la Ley Nº 24.012 la cual fue sancionada en 1991 y fue la primera en el mundo en establecer que al menos el 30% de las listas de los partidos políticos estuviera representado por mujeres.

El recorrido fílmico señala el largo camino de lucha, desde Julieta Lanteri y las sufragistas, pasando por la ley del voto femenino encabezado por Eva Perón en 1947. Las luchas continuaron y así se llegó a 1991, con la mencionada Ley 24.012, la primera en el mundo en establecer un mínimo de 30% de representación femenina en las listas electorales.

Al respecto, Karina Menéndez declaró: “Hoy lo que queremos hacer con nuestras vecinas es hablar de donde estamos paradas hoy, que las mujeres se den cuenta de los valores que tienen y lo mucho que necesitamos a las mujeres dentro de los espacios de transformación”.

Las autoridades manifestaron su compromiso con sostener una perspectiva de género en el establecimiento y la aplicación de las políticas públicas, así como en la importancia de un estado protector y garante de los derechos de las mujeres, al igual que de todos los ciudadanos.