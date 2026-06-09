José C. Paz suma tecnología e inclusión con una nueva aula para escuelas de educación especial

La Municipalidad de José C. Paz inauguró un Aula Tecnológica destinada a las Escuelas de Educación Especial (EEE) N° 501, 502 y 503, en el marco de una política educativa orientada a fortalecer la inclusión y mejorar las oportunidades de aprendizaje de niños y jóvenes con discapacidad.

El acto contó con la participación de autoridades municipales, educativas, docentes, alumnos y familias de las tres instituciones beneficiadas, quienes celebraron la incorporación de este nuevo espacio pensado para acompañar las trayectorias educativas mediante recursos tecnológicos adaptados a las necesidades de los estudiantes.

La nueva Aula Tecnológica constituye una herramienta pedagógica especialmente diseñada para favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje más accesibles, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los alumnos que asisten a las escuelas de educación especial del distrito.

La iniciativa fue impulsada por el intendente en uso de licencia y senador bonaerense Mario Alberto Ishii, y es llevada adelante por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio de José C. Paz.

Del corte de cintas participaron la intendenta interina Lorena Espina; el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Mario Martínez; el jefe Distrital de Educación, inspector Adrián Martínez; la directora de la EEE N° 501, Stella Dourthat; además de inspectores educativos, representantes de la comunidad educativa y familiares de los estudiantes.

Desde el municipio destacaron que este nuevo espacio reafirma el compromiso de la gestión con una educación pública inclusiva, innovadora y accesible, incorporando tecnología como herramienta fundamental para garantizar una mejor calidad educativa y una mayor integración de los estudiantes con discapacidad.