El intendente Leo Nardini habilitó las 15 cuadras repavimentadas de la calle Hooke

Junto a decenas de vecinos y a la secretaría general, el intendente habilitó las 15 cuadras repavimentadas de la calle Hooke. Una importante obra que conecta zonas estratégicas de la ciudad de Grand Bourg y que mejora la calidad de vida de los vecinos de la zona.

El intendente Leo Nardini habilitó las obras de pavimentación que se ejecutaban sobre la calle Hooke, en el barrio Primaveral de Grand Bourg acompañado por la secretaria general, Noe Correa y decenas de vecinos.



Se trata de una intervención de más de 15 cuadras de repavimentación y la reconstrucción de sumideros de la calle Hooke desde su intersección con la Avenida Olivos hasta Guayaquil, dejando totalmente renovada una arteria que mejorará significativamente la circulación vehicular particular e industrial.



El intendente destacó la necesidad de la obra de recuperación de un punto estratégico para la conectividad de la zona: “La reapertura de la calle Hooke es una obra muy esperada, porque es una arteria muy transitada, que hoy ha quedado con la repavimentación de hormigón a nuevo, con las veredas a ambos lados y las dos vías para que la gente pueda circular más segura y la mejora de la transitabilidad al vehículo”.



Además, destacó la finalización de la obra, ya que desde su construcción en los primeros años del 2000 no tenía intervenciones de mejora y se encontraba deteriorada por el aumento de la circulación vehicular y el tránsito industrial de la zona. “Esta calle se hizo cuando empezaron los primeros emprendimientos en la zona y necesitaba la reparación, por eso se hizo la recuperación integral con una construcción a nuevo de las losas”.



La obra de Hooke es un proyecto estratégico para la ciudad de Grand Bourg ya que une troncales estratégicas entre zonas particulares e industriales, pero además mejora significativamente la calidad de vida de los habitantes de la zona, la conectividad y aporta valor agregado a los espacios públicos para el esparcimiento y el disfrute de los vecinos.



Nardini, resaltó la continuidad de las obras públicas gracias a una administración eficiente y responsable de los recursos municipales: “Seguimos llevando adelante la obra pública en Malvinas y la verdad que estamos muy conformes de poder seguir avanzando en momentos muy difíciles para la economía y para nuestra sociedad, que sufre cada vez más recortes” y finalizó, reafirmando su compromiso con la construcción de un mejor distrito: “Tenemos la perspectiva de futuro para seguir avanzando en cuestiones que Malvinas necesita, como en infraestructura, que estaba atrasada hace décadas. Por suerte hoy se nota el avance, el cambio positivo que tuvo Malvinas en estos años”.