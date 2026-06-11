Merlo: Presentaron el libro “Malvinas y Soberanía, diario de un viaje” en el Honorable Concejo Deliberante

La obra del profesor Ciro Roselli fue presentada en una jornada de reflexión sobre la historia, la identidad nacional y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Karina Menéndez, y del intendente Gustavo Menéndez, se llevó adelante la presentación del libro “Malvinas y Soberanía, diario de un viaje”, una obra del profesor Ciro Roselli que propone una profunda reflexión sobre la historia argentina, la identidad nacional y la permanente reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El acto se desarrolló en el recinto del Honorable Concejo Deliberante y contó con la participación de veteranos de guerra, Embajadores Merlenses por Malvinas, funcionarios, representantes de instituciones y vecinos de la comunidad, quienes compartieron un espacio de encuentro y diálogo en torno a una causa que continúa uniendo a todos los argentinos.

Durante la jornada se destacó la importancia de preservar la memoria colectiva y promover el conocimiento de la causa Malvinas entre las nuevas generaciones, fortaleciendo el compromiso con la soberanía nacional y el reconocimiento a quienes defendieron la Patria.

La iniciativa, impulsada por el Municipio, permitió generar un valioso ámbito de intercambio y reflexión, reafirmando la necesidad de mantener vigente el debate sobre Malvinas y de seguir construyendo una conciencia colectiva basada en la memoria, la historia y la defensa de los intereses nacionales.

Al cierre del encuentro, los presentes coincidieron en destacar que la causa Malvinas trasciende generaciones y constituye un símbolo de unidad para el pueblo argentino, renovando el compromiso de sostener viva la memoria de quienes lucharon por la Patria.

Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.