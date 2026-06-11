La Municipalidad de San Miguel y Samsung llevan talleres de tecnología a las escuelas

Se trata del programa Solve for Tomorrow, que ofrece distintas capacitaciones a estudiantes de secundarias.

La Municipalidad de San Miguel firmó un convenio con Samsung Electronics Argentina para dictar talleres del programa Solve for Tomorrow en escuelas secundarias del distrito. Es una iniciativa que promueve el desarrollo de soluciones a problemas sociales a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática.

Para avanzar en la implementación del programa, se realizó una reunión entre representantes de Samsung y del municipio. Participaron la responsable del Área de Ciudadanía Corporativa de la empresa, Laura Lenzi; el secretario de Educación y Trabajo de San Miguel; Andrés Lagalaye; el subsecretario de Educación, Pablo Verdi; la directora de Experiencias Educativas, Beatriz Blanco, y la coordinadora de Tecnología Educativa, María del Sol Sala. Finalmente, el convenio fue formalizado con la firma del intendente Jaime Méndez.

Este programa busca que los jóvenes identifiquen desafíos presentes en sus comunidades y desarrollen propuestas concretas para abordarlos con herramientas tecnológicas y metodologías de aprendizaje basadas en proyectos.

De esta manera, estudiantes y docentes de escuelas secundarias de San Miguel pueden acceder a talleres y espacios para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en grupo y la innovación con impacto social.