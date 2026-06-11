La UTN se incorpora al Polo Universitario Internacional de José C. Paz y dictará carreras en el distrito

El acuerdo fue firmado por Mario Ishii, Lorena Espina y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro. La iniciativa permitirá ampliar la oferta educativa con carreras universitarias, tecnicaturas y programas de formación profesional.

En un hecho considerado histórico para la educación superior en el distrito, la Municipalidad de José C. Paz firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que permitirá el dictado de carreras universitarias en el futuro Polo Universitario Internacional de la ciudad.

El acuerdo fue rubricado por el senador provincial e intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii; la intendente interina Lorena Espina; y el rector de la UTN, Ing. Rubén Soro, durante un encuentro realizado el miércoles 10 de junio en el municipio paceño.

La iniciativa contempla la implementación de carreras universitarias, tecnicaturas y programas de formación profesional, con el objetivo de acercar propuestas académicas de calidad a los vecinos y vecinas de José C. Paz, evitando que deban trasladarse a otros distritos para continuar sus estudios superiores.

De la firma también participaron autoridades nacionales y regionales de la UTN, entre ellas el secretario de Coordinación Universitaria, Juan Carlos Agüero; el secretario Académico, Dr. Marcelo Marciszck; el decano de la Facultad Regional General Pacheco, Mg. Ing. Enrique Vera; además de funcionarios vinculados a las áreas de extensión universitaria, coordinación académica, ciencia y tecnología.

Por parte del municipio estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el secretario de Ciencia y Tecnología, profesor Mario Martínez; y el Dr. Lic. Víctor Zalazar, entre otros funcionarios.

Tras la firma del convenio, las autoridades recorrieron las obras de la futura Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial, así como las instalaciones donde funcionará el Polo Universitario Internacional.

La incorporación de la Universidad Tecnológica Nacional representa un paso trascendental para el crecimiento educativo de José C. Paz. Considerada una de las instituciones más importantes del país en materia de formación tecnológica, la UTN ampliará las oportunidades de acceso a la educación superior y contribuirá al desarrollo científico, tecnológico y productivo de la región.

Con esta nueva alianza estratégica, el municipio reafirma su apuesta por la educación pública, la innovación y la generación de oportunidades para las futuras generaciones, consolidando un proyecto educativo de alcance regional e internacional.