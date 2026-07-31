Merlo: Esquinas de la memoria: homenaje a Tomás y Alicia Jáuregui

Autoridades municipales, familiares, amigos y vecinos participaron del homenaje a los merlenses Tomás y Alicia Haydeé Jaúregui. La señalización en memoria de ellos se encuentra en Aristóbulo del Valle y Centenario, San Antonio de Padua.

La Esquina que homenajea a Tomás y Alicia Haydeé Jaúregui, detenidos-desaparecidos en 1976 durante la última dictadura cívico militar, es la señalización N° 26 que se realiza desde la creación del programa municipal que promueve la Dirección de Derechos Humanos de Merlo.

“El programa Esquinas de la Memoria tiene como objetivo poder señalizar los espacios donde han vivido, han trabajado y han estudiado personas que fueron víctimas de Terrorismo de Estado en Merlo”, dijo el Director de Derechos Humanos de Merlo, Germán Outeda.

“Nombrar, señalizar, recordar y llevar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia es una política de Estado”, sostuvo la Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Nancy Quintana.

El programa municipal “Esquinas de la Memoria” es una iniciativa que tiene como objetivo reconstruir la memoria colectiva de los barrios y visibilizar a aquellos vecinos que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.