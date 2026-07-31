Allanamientos en Grand Bourg: secuestraron cocaína y detuvieron a cuatro personas*

El procedimiento se realizó en dos domicilios de la zona céntrica de Grand Bourg. Se secuestraron 143 gramos de cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización. Cuatro personas quedaron aprehendidas por disposición de la Justicia.

Grand Bourg, 31 de julio de 2026 – El operativo se llevó adelante en dos domicilios ubicados en la localidad de Grand Bourg, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. El procedimiento fue realizado por personal especializado, con intervención de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías correspondientes al Departamento Judicial San Martín.

Durante los allanamientos se secuestraron 143 gramos de cocaína, distribuidos en 143 envoltorios, además de $80.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y dos balanzas de precisión.

Como resultado del procedimiento, cuatro personas fueron aprehendidas y quedaron imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Una quinta persona, que también había sido aprehendida durante el operativo, recuperó posteriormente su libertad por disposición judicial.

La investigación se inició a partir de una denuncia recibida en abril y permitió reunir elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia para solicitar las correspondientes órdenes de allanamiento. El procedimiento continúa bajo intervención de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías actuantes.

Desde Malvinas Argentinas se sostiene un trabajo permanente de prevención y articulación con las fuerzas de seguridad y la Justicia para fortalecer las acciones destinadas a cuidar a los vecinos y vecinas y avanzar frente a situaciones vinculadas al delito.