Privatización del Mundial: la UEFA amenazó a la FIFA con abandonar sus competencias

La UEFA y sus 55 federaciones miembro lanzaron un duro comunicado contra la FIFA en rechazo a la propuesta de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones internacionales a inversores privados.

«La Copa del Mundo no está en venta», fue una de las frases más contundentes del documento, en el que el fútbol europeo cuestionó el proyecto y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el futuro del deporte.

Para la UEFA, el Mundial representa uno de los mayores legados de la historia del fútbol y fue construido durante generaciones por jugadores, selecciones y aficionados de todo el mundo. Por ese motivo, consideró que «ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados».

El organismo europeo también apuntó contra la manera en la que la iniciativa fue impulsada. Según denunció, una propuesta de semejante trascendencia fue elaborada «en secreto» y llevada al borde de su aprobación «sin ninguna consulta significativa» con quienes tienen a su cargo la gestión del fútbol.