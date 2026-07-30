El Gobierno definió el bono a jubilados de agosto: está congelado hace 29 meses

El Gobierno confirmó el pago del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 durante agosto de 2026 para jubilados y pensionados de menores ingresos. La asistencia también alcanzará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de distintas pensiones no contributivas abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida fue establecida mediante el Decreto 686/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

De este modo, el bono para jubilados que reciben la mínima permanecerá congelado por al menos 29 meses, ya que está fijo en $70.000 desde marzo de 2024. En este período la inflación acumulada fue de cerca de un 150%, por lo que, para mantener actualizado su poder adquisitivo, el bono debería ser hoy de unos $175.000.

Quiénes recibirán el bono de $70.000 pesos para jubilados en agosto

El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de prestaciones correspondientes a regímenes nacionales anteriores o especiales derogados y beneficiarios de cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación, siempre que sus haberes se actualicen mediante el régimen general de movilidad.

También estarán comprendidos los beneficiarios de la PUAM y quienes cobren pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y graciables pagadas por ANSES.

En el caso de las pensiones con más de un copartícipe, todos sus integrantes serán considerados como un único titular, independientemente de la cantidad de personas entre las que se distribuya la prestación.

Cuánto cobraran los jubilados en agosto de 2026

El refuerzo completo de $70.000 será cobrado por quienes perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado, que es en agosto de $419.734,71.

Los titulares cuyos ingresos previsionales superen la jubilación mínima recibirán una suma menor. En esos casos, el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el límite resultante de sumar el haber mínimo y los $70.000 del refuerzo. De este modo, ningún jubilado cobrará en agosto menos de $489.734,71.

Para determinar el monto se tendrá en cuenta la suma de todas las prestaciones vigentes que cobre cada titular. Por ejemplo, si una persona percibe simultáneamente una jubilación y una pensión, ANSES considerará ambos ingresos para establecer si le corresponde el bono completo, uno proporcional o si queda fuera de la asistencia.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no podrá sufrir descuentos y tampoco será computado para calcular ningún otro concepto. ANSES quedará facultada para dictar las normas complementarias, controlar su liquidación y recuperar eventuales pagos indebidos.