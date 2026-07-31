«Luis Vivona destacó la recuperación de un espacio para el deporte

El diputado provincial Luis Vivona resaltó la transformación de un playón que permanecía en desuso y que, gracias a una iniciativa de los propios vecinos y jóvenes del barrio, se convirtió en un nuevo espacio de encuentro para la práctica del básquet y la recreación comunitaria.

El diputado provincial Luis Vivona compartió la experiencia de recuperación de un espacio ubicado en Remedios de Escalada, junto al nuevo Cen tro Cívico, que durante años permaneció sin uso y que hoy se consolidó como un punto de encuentro para decenas de jóvenes.

Según explicó el legislador, fueron los propios chicos del barrio quienes comenzaron a utilizar el playón para jugar al básquet y acercaron la propuesta para mejorar el lugar. A partir de ese pedido, se impulsó un trabajo conjunto con la participación de los vecinos, los talleres municipales y los propios jóvenes.

«Lo más importante es que la idea nació de ellos. Nosotros simplemente acompañamos una iniciativa que valía la pena hacer realidad», expresó Vivona al destacar el compromiso de la comunidad en la concreción del proyecto.

Como resultado de ese trabajo, el espacio fue recuperado y actualmente reúne cada noche a casi un centenar de chicos y chicas que encuentran allí un lugar para practicar deporte, compartir con amigos y fortalecer los vínculos comunitarios.

Finalmente, Luis Vivona invitó a los vecinos a seguir presentando propuestas para mejorar los barrios y remarcó la importancia de construir soluciones de manera participativa entre la comunidad y el Estado.