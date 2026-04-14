Merlo avanza con inversión internacional: proyectan un centro logístico con empresa china

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, firmó un acuerdo con representantes de la empresa china Conch S.A. para avanzar en la creación de un centro de distribución logística en el distrito.

La iniciativa apunta a fortalecer la actividad económica local mediante la llegada de inversiones extranjeras y la generación de nuevos puestos de trabajo. En ese marco, el jefe comunal destacó que “cuando hablamos de desarrollo, hablamos de decisiones concretas”, y remarcó que Merlo “está en el radar de quienes construyen el mundo”.

Menéndez subrayó además que el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de apertura del distrito a mercados internacionales. “Esto es el resultado de una visión clara: atraer inversiones reales y transformar oportunidades en empleo. Cuando los grandes del mundo miran a Merlo, sabemos que estamos en el camino correcto”, afirmó.

Conch S.A. es una de las principales compañías del sector a nivel global, dedicada a la fabricación de cemento y materiales de construcción, con presencia en más de 140 países y una planta de más de 60.000 trabajadores.

Desde el Municipio señalaron que este acuerdo representa un nuevo avance en materia de cooperación internacional y desarrollo productivo, con impacto directo en la incorporación de tecnología, inversiones y empleo para la comunidad local.

Del encuentro también participaron la diputada nacional Roxana Monzón y el subsecretario de Industria y Comercio de Merlo, Pedro Elizalde.