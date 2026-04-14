Intendentes reclamaron fondos al Gobierno nacional y denunciaron recortes en obras

Junto a jefes comunales de todo el país nucleados en la Federación Argentina de Municipios, intendentas e intendentes presentaron un documento ante el Ministerio de Economía de la Nación para exigir la restitución de recursos que, según denunciaron, no están siendo transferidos a los municipios desde la asunción del presidente Javier Milei.

La presentación contó además con el acompañamiento del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y estuvo dirigida al titular de la cartera económica, Luis Caputo.

En el documento, los intendentes cuestionaron la política económica del Gobierno nacional y advirtieron sobre el impacto directo en las administraciones locales. “El gobierno nacional aumenta la recaudación, pero para el pueblo solo hay miseria”, sostuvieron, al tiempo que remarcaron que la suba del impuesto a los combustibles no se traduce en una baja en los precios de la nafta y el gasoil ni en financiamiento para obras públicas.

Asimismo, denunciaron que desde el inicio de la actual gestión “los municipios no reciben absolutamente nada de Nación”, lo que —aseguran— los obliga a afrontar con recursos propios una creciente demanda social. En ese sentido, remarcaron que la paralización de obras públicas agrava la situación en los distritos.

Finalmente, los jefes comunales plantearon una crítica política de fondo al rumbo del Gobierno nacional, al considerar que “gobiernan solamente para el 1% más rico de la población”, y convocaron a la unidad de los distintos sectores para “volver a tener un gobierno nacional popular”.

El reclamo se da en un contexto de tensión entre los gobiernos locales y la administración central por la distribución de recursos y la continuidad de programas y obras que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de argentinos.