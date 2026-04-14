José C. Paz avanza en la internacionalización educativa con nuevos convenios académicos

Desde la República Popular China, autoridades del municipio de José C. Paz firmaron convenios académicos internacionales con el objetivo de ampliar la oferta educativa del Polo Universitario local e incorporar nuevas carreras con reconocimiento global.

En el marco de su rol como vicepresidente de la Red Latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, el jefe comunal impulsó acuerdos que permitirán sumar propuestas formativas en áreas estratégicas como tecnología, salud visual, inteligencia artificial, aviación y negocios.

Los convenios se concretaron con instituciones educativas de China, Estados Unidos y Corea del Sur, consolidando una red de cooperación internacional que busca fortalecer el acceso a la educación superior en el distrito.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas apuntan a posicionar a José C. Paz como un polo educativo de referencia en la región, generando más oportunidades de formación para los jóvenes sin necesidad de migrar a otros centros urbanos.

Asimismo, remarcaron que el objetivo central es acompañar el desarrollo local a través de la educación, brindando herramientas que permitan a las nuevas generaciones formarse en su comunidad y acceder a un futuro con mayores posibilidades de crecimiento.