San Miguel impulsa el futuro de los jóvenes con un nuevo foro de “Experiencias Educativas”

Más de 360 alumnos participaron de un encuentro orientado a la formación, la tecnología y el empleo.

En el Colegio Máximo, se llevó adelante un nuevo encuentro del ciclo “Experiencias Educativas”, una iniciativa impulsada por el municipio de San Miguel que busca acercar a los jóvenes a distintas herramientas de formación y desarrollo laboral.

La jornada contó con la participación de 360 alumnos del último año de escuelas secundarias, quienes pudieron conocer de primera mano las propuestas vinculadas a educación, capacitaciones tecnológicas y oportunidades de empleo que se promueven a nivel local.

El intendente Jaime Méndez acompañó la actividad y destacó la importancia de generar estos espacios para los jóvenes: “Es fundamental que los estudiantes puedan acceder a información y herramientas que les permitan proyectar su futuro con más oportunidades”.

Desde la organización subrayaron que estos encuentros buscan no solo informar, sino también motivar a los estudiantes en una etapa clave de sus vidas, acercándolos a programas y acciones diseñadas para potenciar su crecimiento.

El ciclo “Experiencias Educativas” forma parte de una política sostenida del municipio que apunta a acompañar a los jóvenes en su desarrollo personal y profesional, facilitando su inserción en el mundo laboral y promoviendo la igualdad de oportunidades.